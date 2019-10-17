Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга

Известно, что в любом деле приятно найти единомышленников, которые могут поддерживать и вдохновлять. Иногда таких людей много, а иногда достаточно одного, в таких случаях формируется звёздный дуэт. Музы и верные друзья. Рассказываем о жёнах, которые помогли своим мужьям стать великими В кинематографе дуэты режиссёров и актёров помогают фильмам заиграть новыми красками и привлечь зрителей к экранам. А теперь без лишних слов давайте вспомним людей, сотрудничество которых привело к созданию шедевров. Тим Бёртон и Джонни Депп Первый совместный фильм Бёртона и Деппа вышел на экраны в 1990 году. Назывался этот фильм «Эдвард Руки-ножницы». С тех пор Тим и Джонни начали регулярно сотрудничать. Депп говорил, что готов сняться в любом фильме и в любой роли, которую ему предложит Бёртон. А над режиссёром подшучивали, когда он снимал кино без участия Деппа, мол, неужели в новой работе не будет Джонни?

Фото: instagram.com/timburtoneverything Вместе они выпустили 9 кинокартин, в числе которые неоконченный документальный фильм и мультфильм, где Депп озвучивал одного из персонажей. Уэс Андерсон и Билл Мюррей Нельзя сказать, что после знакомства с Андерсоном у Мюррея началась вторая волна популярности, поскольку сильного карьерного спада у Билла не было, но, сотрудничая с Уэсом, актёр стал ещё популярнее. Мюррей появился уже во втором фильме Андерсона. Ради того, чтобы Билл снялся в его кинокартине, Уэс отложил съёмки на полгода. И он не прогадал. Их первая совместная работа «Академия Рашмор» стала очень успешной, и теперь она включёна в список «500 лучших фильмов всех времен».

Фото: instagram.com/lucacerigioni С тех пор Мюррей появляется в каждой кинокартине Андерсона. Они вместе работали в 8 фильмах, и один пока что находится в разработке. Роберт Родригес и Дэнни Трехо Родригес и Трехо являются дальними родственниками, но они не знали о своём родстве до тех пор, пока не познакомились на съёмках фильма «Отчаянный». Едва Роберт увидел Дэнни, он сразу подумал, что этот человек станет знаменитостью боевиков. Возможно, поэтому в фильмах Трехо часто получает имя, означающее холодное оружие. Позже Родригес захотел снять актёра в детской кинокартине, поскольку Дэнни отлично ладил с детьми.

Фото: instagram.com/rodriguez Сейчас у Роберта и Трехо насчитывается 12 совместных фильмов. Федерико Феллини и Джульетта Мазина Начать следует с того, что без Мазиной мир мог бы и не узнать о режиссёрском таланте Феллини. Познакомились они на съёмках, когда Федерико экранизировал свои рассказы, которые ранее писал для радио. Вскоре после встречи пара поженилась и Джульетта стала олицетворением большинства кинокартин своего мужа. Джульетта Мазина – великая клоунесса экрана, «Чаплин в юбке», душа своего знаменитого мужа Федерико Феллини

Фото: instagram.com/da_shul_ Всего Мазина снялась в 8 фильмах Феллини, помогая ему стать знаменитым и обретая собственную популярность. Квентин Тарантино и Сэмюэл Лерой Джексон Впервые Таратино и Джексон встретились на кастинге к фильму «Бешеные псы». Сэмюэл роль не получил, но запомнился Квентину своей игрой. После выхода кинокартины на экраны Тарантино и Джексон случайно встретились. Актёр похвалил фильм, а режиссёр предложил Сэмюэлю принять участие в его следующей работе, которая называлась «Криминальное чтиво».

Фото: instagram.com/realmoviefun Успешный фильм стал началом творческого тандема, который продолжается и по сей день. Всего у них 6 совместных работ, включая закадровое озвучивание. Кристофер Нолан и Майкл Кейн Возможно, этот дуэт покажется необычным, поскольку Майкл нередко получает второплановые роли в работах Нолана, однако Кейн является наиболее частым гостем в фильмах Кристофера. Именно Майклу режиссёр доверяет произносить самые мудрые реплики в своих кинокартинах. Активное сотрудничество между ними началось с фильма «Бэтмен: Начало». От суперагента до суперпенсионера: лучшие фильмы легендарного Майкла Кейна

Фото: instagram.com/christophernolann Клейн снялся в 7 фильмах Нолана, а также сейчас в производстве их восьмая совместная работа, премьера которой назначена на 2020 год. Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро Ещё один дуэт, который, вероятно, кто-то захотел бы оспорить. Ведь множество удачных работ есть у Ди Каприо и Скорсезе, но пока что пальма первенства по числу совместных фильмов с режиссёром принадлежит Де Ниро. С Робертом Мартин познакомился после своего успешного дебюта. Однако сотрудничество началось только через несколько лет с фильма «Злые улицы». Мартину Скорсезе – 75: лучшие фильмы легендарного режиссера

Фото: instagram.com/martinscorsese_ Сейчас у них 12 совместных работ, последняя из которых вышла на экраны в сентябре 2019 года. Люк Бессон и Жан Рено Своей актёрской карьерой Рено во многом обязан Бессону. До встречи с ним Жан играл малозаметные второплановые роли. Познакомившись с Рено, Люк стал предлагать ему сыграть персонажей в своих фильмах, и вскоре Жан приобрёл популярность. Люк Бессон – главный французский режиссёр современности

Фото: Bauer Griffin Всего Бессон и Рено сотрудничали при съёмках 9 фильмов, хотя с 2010 года они на съёмочной площадке не пересекаются. Пол Уильям Скотт Андерсон и Милла Йовович Андерсон и Йовович познакомились на съёмках фильма «Обитель зла», где Милла исполнила главную роль. Вскоре между режиссёром и актрисой вспыхнули романтические отношения, которые привели к созданию семьи. От Умы Турман до Леди Гаги. Шесть легендарных причесок каре всех времён