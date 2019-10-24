Слишком реалистично. Семь актёров и актрис, которые получили травмы во время съёмок
Наверное, некоторые люди порой пренебрежительно думают о работе актёров и актрис. Мол, что там тяжёлого? Играй себе перед камерами и улыбайся. Однако в любой профессии есть сложности.
Поскольку актёры – люди увлечённые, некоторые из них настолько сильно вживались в роль, что случайно наносили себе травмы. А иногда телесные повреждения были получены в результате неудачного стечения обстоятельств.
Шарлиз Терон
В фильме «Белоснежка и охотник» актриса играла мачеху. Для того, чтобы Шарлиз лучше вжилась в роль, ей делали очень неудобные платья. В результате ношения таких костюмов у Терон появлялось множество царапин и синяков, так что плохое настроение включалось автоматически.
Фото: instagram.com/charlizeafrica
Вигго Мортенсен
Съёмки в фильме «Властелин колец» оказались не самыми удачными для Мортенсена. Один раз актёра спасла реакция – он отбил летевший в него нож мечом. В другой раз мужчина чуть не утонул из-за слишком тяжёлого костюма. Был ещё случай, когда Вигго не смог избежать удара меча и потерял часть зуба. И, наконец, очень известный факт. Для лучшего выражения эмоций персонажа актёр ударил ногой по тяжёлому шлему орка. Итог – два сломанных пальца и крик, который произвёл огромное впечатление на зрителей.
Фото: instagram.com/geekvsnerdnajia
Ченнинг Татум
Во время съёмок в драме «Охотник на лис» актёр по сюжету должен был биться головой о зеркало. Для безопасности оно было покрыто защитным пластиком. Однако Татум трижды сильно ударился о зеркало, разбив его и поранив голову. Ченниг позже говорил, что сам не понимает, как так вышло.
Фото: instagram.com/channingtatum.br
Брюс Уиллис
Неприятный инцидент произошёл с актёром на съёмках «Крепкого орешка». Ему нужно было выстрелить из пистолета, держа его возле головы. В итоге Уиллис оглох на одно ухо. Насколько известно, позже он вновь начал им слышать, но уже не так хорошо, как раньше.
Фото: instagram.com/emmahemingwillis
Мэттью Фокс
Неудачное стечение обстоятельств случилось с актёром во время съёмок в сериале «Остаться в живых». В одной из сцен персонажа Фокса ударяли ножом. Для этого должно было использоваться бутафорское оружие со скрывающимся лезвием. Однако в руки оппонента актёра каким-то образом попал настоящий нож. Мэттью спасло то, что координатор трюков потребовал, чтобы Фокс надел защитный жилет. В итоге нож пробил жилет, но лишь слегка поцарапал живот актёра.
Фото: instagram.com/matthewcfox
Малкольм Макдауэлл
Во время съёмок в кинокартине «Заводной апельсин» актёр травмировал роговицу и на некоторое время потерял зрение. Произошло это во время съёмок сцены, где персонаж Малкольма вынужден был смотреть «лечебный» фильм.
Фото: instagram.com/danko.anastasia
Леонардо Ди Каприо
Этот список был бы неполным без Ди Каприо. Играя своего персонажа в фильме «Джанго освобождённый», актёр слишком сильно вошёл в роль и во время гневного монолога разбил хрустальный бокал. Когда сцена была снята, Леонардо было наложено несколько швов.
Фото: instagram.com/movies.characters
Как мы видим, съёмки иногда бывают весьма болезненными. Однако намного важнее физического комфорта наладить хорошие отношения со съёмочной группой. Недавно мы рассказывали об актёрах и режиссёрах, которые прекрасно дополняют друг друга.
Узнать об этих тандемах можно здесь.