Слишком реалистично. Семь актёров и актрис, которые получили травмы во время съёмок

Наверное, некоторые люди порой пренебрежительно думают о работе актёров и актрис. Мол, что там тяжёлого? Играй себе перед камерами и улыбайся. Однако в любой профессии есть сложности. Поскольку актёры – люди увлечённые, некоторые из них настолько сильно вживались в роль, что случайно наносили себе травмы. А иногда телесные повреждения были получены в результате неудачного стечения обстоятельств. Шарлиз Терон В фильме «Белоснежка и охотник» актриса играла мачеху. Для того, чтобы Шарлиз лучше вжилась в роль, ей делали очень неудобные платья. В результате ношения таких костюмов у Терон появлялось множество царапин и синяков, так что плохое настроение включалось автоматически.

Фото: instagram.com/charlizeafrica

Вигго Мортенсен Съёмки в фильме «Властелин колец» оказались не самыми удачными для Мортенсена. Один раз актёра спасла реакция – он отбил летевший в него нож мечом. В другой раз мужчина чуть не утонул из-за слишком тяжёлого костюма. Был ещё случай, когда Вигго не смог избежать удара меча и потерял часть зуба. И, наконец, очень известный факт. Для лучшего выражения эмоций персонажа актёр ударил ногой по тяжёлому шлему орка. Итог – два сломанных пальца и крик, который произвёл огромное впечатление на зрителей.

Фото: instagram.com/geekvsnerdnajia

Ченнинг Татум Во время съёмок в драме «Охотник на лис» актёр по сюжету должен был биться головой о зеркало. Для безопасности оно было покрыто защитным пластиком. Однако Татум трижды сильно ударился о зеркало, разбив его и поранив голову. Ченниг позже говорил, что сам не понимает, как так вышло.

Фото: instagram.com/channingtatum.br

Брюс Уиллис Неприятный инцидент произошёл с актёром на съёмках «Крепкого орешка». Ему нужно было выстрелить из пистолета, держа его возле головы. В итоге Уиллис оглох на одно ухо. Насколько известно, позже он вновь начал им слышать, но уже не так хорошо, как раньше.

Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Мэттью Фокс Неудачное стечение обстоятельств случилось с актёром во время съёмок в сериале «Остаться в живых». В одной из сцен персонажа Фокса ударяли ножом. Для этого должно было использоваться бутафорское оружие со скрывающимся лезвием. Однако в руки оппонента актёра каким-то образом попал настоящий нож. Мэттью спасло то, что координатор трюков потребовал, чтобы Фокс надел защитный жилет. В итоге нож пробил жилет, но лишь слегка поцарапал живот актёра.

Фото: instagram.com/matthewcfox

Малкольм Макдауэлл Во время съёмок в кинокартине «Заводной апельсин» актёр травмировал роговицу и на некоторое время потерял зрение. Произошло это во время съёмок сцены, где персонаж Малкольма вынужден был смотреть «лечебный» фильм.

Фото: instagram.com/danko.anastasia

Леонардо Ди Каприо Этот список был бы неполным без Ди Каприо. Играя своего персонажа в фильме «Джанго освобождённый», актёр слишком сильно вошёл в роль и во время гневного монолога разбил хрустальный бокал. Когда сцена была снята, Леонардо было наложено несколько швов.

Фото: instagram.com/movies.characters