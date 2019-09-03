Сложно быть учителем. Пять фильмов про педагогов, которые нашли общий язык с учениками

Вот и началась учёба, родители побывали со своими детьми на линейках, дети познакомились с будущими одноклассниками или встретились с уже знакомыми для продолжения совместной учебной деятельности. А что думают учителя? Конечно, они очень рады приветствовать своих юных воспитанников, которым будут помогать грызть гранит науки.

Поддавшись всеобщей атмосфере радости, мы решили вспомнить несколько фильмов, где знаменитые актёры на время перевоплощались в преподавателей.

Детсадовский полицейский

Главную роль исполняет Арнольд Шварценеггер. В этом фильме он выступает в роли сурового полицейского, волей судьбы оказавшегося воспитателем в детском саду. Первое время полицейскому кажется, что ловить преступников проще, чем приглядывать за детьми, но терпение и труд, как говорится, всё перетрут.

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?