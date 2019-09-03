Сложно быть учителем. Пять фильмов про педагогов, которые нашли общий язык с учениками
Вот и началась учёба, родители побывали со своими детьми на линейках, дети познакомились с будущими одноклассниками или встретились с уже знакомыми для продолжения совместной учебной деятельности. А что думают учителя? Конечно, они очень рады приветствовать своих юных воспитанников, которым будут помогать грызть гранит науки.
Поддавшись всеобщей атмосфере радости, мы решили вспомнить несколько фильмов, где знаменитые актёры на время перевоплощались в преподавателей.
Детсадовский полицейский
Главную роль исполняет Арнольд Шварценеггер. В этом фильме он выступает в роли сурового полицейского, волей судьбы оказавшегося воспитателем в детском саду. Первое время полицейскому кажется, что ловить преступников проще, чем приглядывать за детьми, но терпение и труд, как говорится, всё перетрут.
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Фото: кадр из фильма «Детсадовский полицейский»
Очень плохая училка
В главной роли Камерон Диас. Актриса играет холодную, злобную и безразличную ко всему и вся учительницу. И так бы и продолжалось, но, внезапно, по определённым причинам ей очень понадобились деньги. И так получилось, что классная руководительница, чей класс покажет лучший результат, получает круглую сумму. В итоге учительница резко меняет своё поведение и превращается в образцового педагога. Или нет?
Фото: кадр из фильма «Очень плохая училка»
Майор Пэйн
А здесь на первых ролях Дэймон Уайанс. Главный герой – профессиональный спецназовец и мастер чёрного юмора, который не представляет своей жизни без уничтожения врагов. Майора отправляют учить кадетов. На вопрос «Неужели больше некого убивать?» Пейн получает ответ «Очень жаль, майор, некого. Вы всех поубивали». В итоге майор отлично вживается в роль, учится понимать чувства своих подопечных и решать их проблемы.
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Фото: кадр из фильма «Майор Пэйн»
Общество мёртвых поэтов
В главной роли Робин Уильямс. Он – простой учитель, преподающий в одной из самых престижных академий США. Все ученики – многообещающие молодые люди, которых в дальнейшем ждёт успешная жизнь. Однако ребятам скучно, и только новый учитель смог пробудить в них интерес.
Фото: кадр из фильма «Общество мёртвых поэтов»
Отскок
Главную роль в фильме получил Мартин Лоуренс. Он играет зазнавшегося баскетбольного тренера, который думает только о выгодных контрактах, а не о том, как учить игроков играть. В итоге его авторитет падает, и тренера никуда не берут на работу. Последний шанс проявить себя персонажу Лоуренса выпадает в школе. Как обычно, сперва дела идут неважно: команда его подопечных разгромно проигрывает первый же матч. После этого тренер понимает – ещё одно такое поражение, и его карьере придёт конец. В итоге ребята всё же получили достойного тренера.
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Фото: кадр из фильма «Отскок»