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Модель, декоратор и фотограф. Девушка показывает, как делаются красивые фотографии

28 сентября 2020 10:04
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Девушка работала фотомоделью, а также сама помогала фотографировать. Она получила огромный опыт и теперь показывает, что стоит за красивым снимком. 

Кимберли Дуглас несколько лет ведёт Instagram-страничку, в которой демонстрирует всю подготовку к фотографированию. Зачастую ради одного удачного снимка требуется потратить массу времени и приложить недюжинные усилия. 

Однако старания девушки были замечены. Она рассказала, что с самого начала попала в модельный бизнес, умело сфотографировав себя. Потом она работала непосредственно фотографом и временами думала, что хотела бы сама быть в кадре. 

Теперь Дуглас и фотограф, и декоратор, и модель. Ради своих снимков она готовит комнату, настраивает фотоаппарат и, конечно, готовится сама. 

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём 

Модель, декоратор и фотограф. Девушка показывает, как делаются красивые фотографии -1

Фото: instagram.com/kihmberlie 

Модель, декоратор и фотограф. Девушка показывает, как делаются красивые фотографии -3

Фото: instagram.com/kihmberlie 

Модель, декоратор и фотограф. Девушка показывает, как делаются красивые фотографии -5

Фото: instagram.com/kihmberlie 

Модель, декоратор и фотограф. Девушка показывает, как делаются красивые фотографии -7

Фото: instagram.com/kihmberlie 

Модель, декоратор и фотограф. Девушка показывает, как делаются красивые фотографии -9

Фото: instagram.com/kihmberlie 

Модель, декоратор и фотограф. Девушка показывает, как делаются красивые фотографии -11

Фото: instagram.com/kihmberlie 

Модель, декоратор и фотограф. Девушка показывает, как делаются красивые фотографии -13

Фото: instagram.com/kihmberlie 

Кстати, ранее мы показывали, как меняются фотографии после профессиональной обработки. И это ещё раз доказывает, что важна каждая мелочь (здесь подробнее). 

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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