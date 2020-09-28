Модель, декоратор и фотограф. Девушка показывает, как делаются красивые фотографии

Девушка работала фотомоделью, а также сама помогала фотографировать. Она получила огромный опыт и теперь показывает, что стоит за красивым снимком.

Кимберли Дуглас несколько лет ведёт Instagram-страничку, в которой демонстрирует всю подготовку к фотографированию. Зачастую ради одного удачного снимка требуется потратить массу времени и приложить недюжинные усилия.

Однако старания девушки были замечены. Она рассказала, что с самого начала попала в модельный бизнес, умело сфотографировав себя. Потом она работала непосредственно фотографом и временами думала, что хотела бы сама быть в кадре.

Теперь Дуглас и фотограф, и декоратор, и модель. Ради своих снимков она готовит комнату, настраивает фотоаппарат и, конечно, готовится сама.

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