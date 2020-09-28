Девушка не покормила собаку и открыла людям тайну: шпицы тоже опасны

Девушка положила собаке совсем чуть-чуть корма. Кажется, питомец был не в восторге, а его хозяйке пришлось убегать.

Пользовательница Twitter под ником Annaa Tota поделилась тридцатисекундным роликом про кормление своей собаки. Видео набрало 15 миллионов просмотров и вселило ужас в сердца зрителей.