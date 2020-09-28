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Девушка не покормила собаку и открыла людям тайну: шпицы тоже опасны

28 сентября 2020 12:17
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Девушка положила собаке совсем чуть-чуть корма. Кажется, питомец был не в восторге, а его хозяйке пришлось убегать.

Пользовательница Twitter под ником Annaa Tota поделилась тридцатисекундным роликом про кормление своей собаки. Видео набрало 15 миллионов просмотров и вселило ужас в сердца зрителей.

Девушка не покормила собаку и открыла людям тайну: шпицы тоже опасны-1

Фото: twitter.com/annaa_tota 

На кадрах Anna открывает ёмкость с кормом, собирается взять оттуда небольшой стакан, но затем передумывает и высыпает обратно почти всё содержимое. Затем она подходит к своему шпицу и кладёт ему в кормушку немного сухого корма.

Девушка не покормила собаку и открыла людям тайну: шпицы тоже опасны-4

Фото: twitter.com/annaa_tota 

Пёс сначала непонимающе воззрился на хозяйку, а затем понял – его хотят оставить без еды. После этого шпиц принял решение: если у него нет корма, то пора собираться на охоту. На этом моменте видео обрывается.

Девушка не покормила собаку и открыла людям тайну: шпицы тоже опасны-7

Фото: twitter.com/annaa_tota 

Неизвестно, через что пришлось пройти Anna, но она уцелела. А затем и загрузила ролик в соцсети. Комментаторы отметили, что это видео могло бы стать настоящим фрагментом фильма ужасов, если бы не было таким смешным.

Девушка не покормила собаку и открыла людям тайну: шпицы тоже опасны-10

Фото: twitter.com/annaa_tota 

Кстати, ранее мы рассказывали про другого опасного питомца. Кот так сблизился с мужчиной, что жена боится остаться без своего супруга – здесь подробнее.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Видеофакт

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