Гороскоп на старость: какими мы будем?

Какими мы будем в старости? Что нам говорят наши знаки Зодиака? Мы, конечно, сами себе хозяева жизни, но увидеть себя в солидном возрасте и со стороны все же интересно.

Тех, кто вдруг послужил примером, просим нас простить, если что.

Овны даже в почтенном возрасте прочно стоят на ногах и не собираются уступать место молодым соперникам. Посмотрите хотя бы на любимую всеми Аллу Пугачеву! Номер один на любой сцене, молодой муж Максим Галкин! С какой стати сдаваться, унывать и садиться у батареи со спицами!?

С пожилыми Тельцами придется быть аккуратнее. Они будут угрюмы и коварны, будто сама Земля крутится им назло. Вспомните вождя революции Владимира Ленина! Уж как мстил всем несогласным! Сейчас, конечно, не его время, но за Тельцами – дедушкой или бабушкой – нужен будет глаз да глаз, кабы чего не вышло.

Близнецы. Это будет постоянное нытье о болезнях, пилюли, таблетки, походы по врачам. Почти типичный пример – пушкинский дядя из «Евгения Онегина», который «самых честных правил, когда не в шутку занемог…» Ох, намаялся с ним Александр Сергеевич, поправляя подушки и поднося лекарства.

Вот уж кому повезет в этой жизни, так это детям и внукам Раков. Их дедушки и бабушки окажутся самыми заботливыми и щедрыми предками. История знает такие случаи. Раком был небезызвестный капиталист и основатель династии миллиардеров Джон Рокфеллер, который кое-что оставил потомкам.

Наследники Львов тоже будут не в обиде. Старики станут внимательными и заботливыми, будут стараться проводить больше времени с внуками. Как французский комик Луи де Фюнес, который оставил кино и в своем парижском замке XVII века до конца жизни обрезал розы и развлекал хохмами многочисленное потомство.

Пример настоящей Девы в годах – это Фаина Раневская. Она как привыкла по жизни всех удивлять, так и пронесет это знамя до конца дней своих. «Когда мне было 20 лет, я думала только о любви. Теперь же я люблю только думать», – говорила королева эпатажа и юмора. Девы чем-то будут на нее похожи.

Весы – это люди, которые и в старости хотят все успевать. Неважно, что о них подумают. И не только в общественной, но и в личной жизни, пока можно. Вот уважаемый Армен Джигарханян. Смотрите, сколько вокруг любимого артиста шума. Дай Бог ему здоровья!

Скорпионы еще себя покажут. Если сейчас с ними непросто, то в старости совсем будет «туши свет». Марадону знаете? Бывший звездный футболист сейчас чудит не по-детски, а что будет потом, спустя годы? Тренером в Брест не приехал, скандалил на трибунах, дрался с журналистами. Остается надеяться, что бывают среди Скорпионов исключения.

Стрельцы продолжат привлекать к своей особе противоположный пол. Бабушки и дедушки, не ловите мышей, даже если уже привлекать нечем. Всем известен режиссер Вуди Аллен. Столько было жен и подруг – не сосчитать. И вот старику за 80, а вокруг его имени по-прежнему не утихают всякие непристойные скандалы. Когда уже угомонится?

Козерогов возраст не берет. Всегда серьезные и сдержанные, с годами к они начинают озорничать. Вот российский олигарх Олег Дерипаска. Вроде не старый же еще человек, а уже катается на яхте с какими – то Настями Рыбками. Выходит, у олигархов годы летят быстрее.

Водолеям и в старости дома не сидится. Работать, работать… Как были трудоголиками, так и остаются ими. Посмотрите на Юрия Башмета! То по Европе гастролирует, то в Минске фестивалит. И так каждый год. Такие он дедушки – Водолеи. Про бабушек – аналогично.

Рыбы категорически не хотят стариться лицом и телом. А уж подобных примеров, особенно среди женщин, пруд пруди. Кто не любит зажигательную Надежду Бабкину! Уже не девочка, а какой остается красавицей! И с каждым годом все моложе! Это потому, наверное, что молодежь всегда рядом.

Ваш В.Д.