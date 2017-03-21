Миллиардер, коллекционер, благотворитель, семьянин: 6 фактов о Дэвиде Рокфеллере

В понедельник 20 марта умер самый старый миллиардер мира – Дэвид Рокфеллер. Ему был 101 год. Он стал продолжателем богатейшей империи Рокфеллеров. Дед Дэвида – Джон, занимаясь нефтью, заработал первый миллиард долларов в мировой истории. Мы собрали шесть фактов о Дэвиде Рокфеллере. 1. Самый старый миллиардер мира Однако не самый богатый. С состоянием, которое оценивается в 3,3 миллиарда долларов Дэвид Рокфеллер не входил даже в топ-500 самых богатых людей планеты. Он занимал 581 место в списке журнала Forbes. Когда у него спрашивали о его денежном состоянии и династии, старейшиной которой он являлся, Рокфеллер вспоминал слова своих родителей.

Дэвид Рокфеллер, банкир, глава дома Рокфеллеров:

Отец и дедушка говорили, что деньги принадлежат Богу, а мы только управляем ими. 2. Имел 7 сердец Именно Рокфеллер впервые в мире пересаживали сердце 6 раз, поэтому за всю жизнь он имел 7 сердец. Первый раз операция понадобилась, когда Дэвид попал в автомобильную аварию в конце 70-х. После каждого пересаженного сердца миллиардер говорил, что чувствует себя отлично и ему будто бы дарят новую жизнь.

С дочерью и внучкой

Шестое сердце Рокфеллеру пересадили в возрасте 99 лет. Операция проходила прямо в резиденции богача и продолжалась четверть суток. 3. Секретом долголетия считал любовь к жизни Каждый раз, когда у пожилого миллиардера спрашивали о секрете долголетия, он отвечал, что надо любить жизнь и «жить обычной жизнью, воспитывать своих детей, ценить то, что имеешь и проводить время с хорошими людьми».

С супругой

Видимо перешагнуть столетний юбилей Дэвиду Рокфеллеру помогла его супруга Маргарет Макграф, на которой он женился в 1940 году. Ее он ласково называл «Пегги». В браке с Маргарет у банкира родилось 6 детей, которые подарили ему 10 внуков. Считается, что сегодня в мире живет около двухсот прямых наследников первого миллиардера – Джона Рокфеллера. 4. Собрал огромную коллекцию насекомых Когда Дэвид был совсем маленьким, то поймал на лужайке жука. Этот случай положил начало главному увлечению Рокфеллера. Он доказал, что будучи богатым, можно коллекционировать не только деньги.

Фото: Hulton Archive/Getty Images

В его коллекции более 40 тысяч насекомых. В честь миллиардера назван один из видов жуков, который обитает в мексиканских горах, и открыл его сам Рокфеллер. За пазухой у банкира всегда была баночка для пойманных особей. После его смерти вся коллекция будет передана в зоологический музей Гарвардского университета. 5. Пожертвовал рекордную сумму альма-матер Дед Дэвида Рокфеллера не скупился жертвовать деньги на важные дела. Например, он спонсировал строительство университета в Чикаго в начале 20 века, Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, где сейчас находятся штаб-квартиры многих крупных мировых компаний, пожертвовал 9 миллионов на строительство штаб-квартиры ООН, медицинский Университет имени Рокфеллера.

С Нельсоном Манделой

Внук старейшего миллиардера не отставал от деда всю свою жизнь. Общая сумма частных пожертвований на благотворительность от Дэвида Рокфеллера составила около миллиарда долларов. Одному только Гарвардскому университету, который он закончил в 1936 году, банкир пожертвовал сто миллионов долларов – это самый крупный взнос от частного лица за всю историю университета. 6. Издал свою биографию 15 лет назад

Фото: AP Photo/Suzanne Plunkett