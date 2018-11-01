Алла Пугачева – рок-звезда. Неожиданный образ 69-летней певицы удивил поклонников

Новости России. 69-летняя Алла Пугачёва не перестаёт удивлять поклонников. Люди отмечают, что артистка не только сменила стиль и похудела, но и заметно помолодела. Например, не так давно Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram фото с Аллой Борисовной и фанаты заметили, что женщины выглядят как сёстры. Не в том смысле, что Орбакайте выглядит старше своих лет, а в том, что её мама молодо смотрится.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ALISHERMUSIC

Сегодня в соцсетях появился клип Алишера «Скажи мне, Алла», где Пугачёва исполнила главную роль. В ролике певица одета в косуху, кожаное пальто, узкие джинсы, свободную футболку с принтами. Дополняют образ рокерши металлические цепи. Клип выполнен в чёрно-белых тонах, но Алла Борисовна восполнила недостаток цвета своими чувствами. От переполняющих её эмоций артистка даже расплакалась.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ALISHERMUSIC

Ролик был опубликован всего около двух часов назад, но уже набирал множество просмотров и комментариев. «Просто шикарно, Алла!﻿», «От Аллы мурашки! Alisher, браво!», «Вы оба большие молодцы. Песня со смыслом, музыка отличная. Алла мегасуперзвезда». Что касается смысла, возможно, песня затрагивает тему скоротечности жизни. Действие разворачивается под мостом, который закрывает небо, а мимо проезжают поезда, словно упущенные возможности. «И мечты беспечно губим. Вечно устаём в погоне, а ведь небо на ладони!», – поётся в песне.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ALISHERMUSIC