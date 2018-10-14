Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было

Новости Беларуси. Ночь в метро: концерт на платформе станции «Петровщина» прошел в рамках международного фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ночь в метро: концерт на платформе станции «Петровщина» прошел в рамках международного фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые звуки музыки распространились по необычному пространству в 2 часа ночи. Звезды Большого театра Беларуси, и, конечно, международный камерный оркестр под руководством Ростислава Кримера. Все это сопровождалось лазерным шоу.
Станция метро «Петровщина» стала концертной площадкой неспроста. Оформление потолка в виде звездного неба помогло организатором создать ощущение, что все происходит на открытом воздухе
Кстати, увидеть концерт можно будет в эфире телеканала РТР-Беларусь.