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Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было

14 октября 2018 13:03
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Новости Беларуси. Ночь в метро: концерт на платформе станции «Петровщина» прошел в рамках международного фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было-1

Первые звуки музыки распространились по необычному пространству в 2 часа ночи. Звезды Большого театра Беларуси, и, конечно, международный камерный оркестр под руководством Ростислава Кримера. Все это сопровождалось лазерным шоу.

Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было-4

Станция метро «Петровщина» стала концертной площадкой неспроста. Оформление потолка в виде звездного неба помогло организатором создать ощущение, что все происходит на открытом воздухе

Кстати, увидеть концерт можно будет в эфире телеканала РТР-Беларусь.

# Концерт в Минске # Культура # Ростислав Кример # Фотофакт

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