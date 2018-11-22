Джон Кеннеди: «Всё прощайте, но ничего не забывайте». Что сделал для мира 35-й президент США

В детстве мы не любили немцев, потому что против них воевали наши отцы, и американцев – за то, что были капиталистами и обижали негров. Но когда 22 ноября 1963 года по радио мы услышали, что убили президента США Джона Кеннеди, нам, пацанам, было его по-человечески жалко. Позже мы узнали, как это случилось. А еще позже, когда мы немного выросли и в наших домах появились телевизоры, увидели кадры этого преступления. С тех пор помним: Даллас, выстрел снайпера, Ли Харви Освальд, Джек Руби… Не будем говорить о той американской трагедии. За 55 лет ничего нового не открылось. Давайте сегодня посмотрим, что у Джона Кеннеди получилось сделать за 3 года президентства для своей страны и всего мира.

Началось его правление в условиях не совсем благоприятных. Наметился спад, из которого надо было выбираться. Первые меры не понравились крупным промышленникам. Металлургические компании вопреки требованиям Белого дома демонстративно подняли цены на сталь, но их удалось-таки «дожать», испортив, правда, отношения с монополиями. Они блокировали в Конгрессе программу администрации Кеннеди по снижению налоговых ставок для стимулирования покупательной способности и занятости, проекты выделения дополнительных ассигнований на медицинское обслуживание стариков и образование. Кеннеди ратовал за повышение минимальной заработной платы. Ему это частично удалось. За три года почасовая зарплата выросла с 1,15 доллара до 1,25 (в 2018 году – 7,25 доллара в час). Но коснулось это «10-центовое благо» только 3,6 млн. низкооплачиваемых работников из 26,6 млн. Белому дому также удалось провести законы о переобучении уволенных рабочих, о помощи депрессивным районам страны, о профессиональном образовании. При Кеннеди был принят план строительства жилья для малообеспеченных. Великая стройка обошлась казне более чем в 3 млрд. долларов. Уже после гибели президента была реализована программа продовольственной помощи нуждающимся, которую он инициировал.

Если подытоживать вклад Кеннеди в экономику страны, то будет уместным сослаться на данные Всемирного банка. За годы его правления ВВП США вырос с 543 до 685 миллиардов долларов, ежегодная инфляция составила 1 процент. По общей оценке экономических аналитиков, больших перемен в этой сфере президент Кеннеди добиться не смог. Тем не менее, американцы поставили его в список 10 лучших президентов в истории США. Возможно, потому, что он всегда был и остается для них симпатичным парнем. Даже несмотря на противоречивые действия его администрации во внешней политике. С одной стороны, он был сторонником диалога с Советским Союзом. С другой, – напугавший все человечество Карибский кризис. С одной стороны, инициатива по созданию организации «Корпус мира» для помощи населению развивающихся стран. С другой, – ввод регулярных войск во Вьетнам. Но при всех этих шараханьях «туда-сюда» Кеннеди сыграл важную историческую роль в налаживании отношений между Западом и Востоком. Он поставил свою подпись под договором о запрещении испытаний ядерного оружия в воздухе, на земле и под водой. В июне 1963-го выступил с призывом разорвать порочный круг «холодной войны», чтобы на все времена обеспечить мир.