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Надежда Бабкина поразила поклонников новым образом дивы-блондинки

31 октября 2018 08:10
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Новости России. Надежда Бабкина показала снимки, которые были сделаны за кулисами во время гастролей.

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Надежда Бабкина поразила поклонников новым образом дивы-блондинки-1

Фото: instagram.com/ngbabkina

Один из нарядов впечатлил поклонников больше всего – артистка в образе дивы начала двадцатого века. Надежда Бабкина примерила черное платье, накидку из меха, бусы, а главное – светлый парик.

Надежда Бабкина поразила поклонников новым образом дивы-блондинки-4

Фото: instagram.com/ngbabkina

Надежда Бабкина:
Спектаклем в Сургуте завершился наш гастрольный тур. Много отличных встреч с интересными людьми прекрасной Сибири! Спасибо всем, кто пришел в театры и тем, кто был рядом на протяжении всего тура!

Надежда Бабкина поразила поклонников новым образом дивы-блондинки-7

Фото: instagram.com/ngbabkina

Подписчики посоветовали певице присмотреться к деталям этого образа и, возможно, воплотить его не только на сцене. «Вам неплохо быть блондинкой, да и макияж к лицу», – отметили поклонники.

На прошлой неделе Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой (смотрите здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Надежда Бабкина # Фотофакт

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