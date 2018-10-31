Надежда Бабкина поразила поклонников новым образом дивы-блондинки

Новости России. Надежда Бабкина показала снимки, которые были сделаны за кулисами во время гастролей.
Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Новости России. Надежда Бабкина показала снимки, которые были сделаны за кулисами во время гастролей.
Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/ngbabkina
Один из нарядов впечатлил поклонников больше всего – артистка в образе дивы начала двадцатого века. Надежда Бабкина примерила черное платье, накидку из меха, бусы, а главное – светлый парик.
Фото: instagram.com/ngbabkina
Надежда Бабкина:
Спектаклем в Сургуте завершился наш гастрольный тур. Много отличных встреч с интересными людьми прекрасной Сибири! Спасибо всем, кто пришел в театры и тем, кто был рядом на протяжении всего тура!
Фото: instagram.com/ngbabkina
Подписчики посоветовали певице присмотреться к деталям этого образа и, возможно, воплотить его не только на сцене. «Вам неплохо быть блондинкой, да и макияж к лицу», – отметили поклонники.
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