Новости по тегу #Гороскоп

Не за горами начало осени, а значит – самое время узнать, что готовят звезды в сентябре для каждого знака зодиака.
«Это год воскрешения каких-то забытых традиций, забытых ценностей, подвигов духовных».
Вы готовы к волшебству? Для вас мы подготовили самый новогодний астрологический прогноз на 2026 год!
«Сейчас самое время брать лидерство, ответственность за свою жизнь и начинать предпринимать новые действия».
«Пока не увидел доводов, чтобы в это верить».
По мнению астрологов, эпохи сменяют друг друга каждые 2 000 с лишним лет. И сейчас именно такое время – переход из эры Рыб в эру Водолея.
Если наш характер и даже судьба могут быть предопределены расположением звезд и планет на небе в момент нашего рождения, то и выбор вида спорта стоит рассмотреть через призму гороскопа.
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