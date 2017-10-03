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Юрий Башмет: «Умение уйти от самообмана» – это выражение для меня в десятку

03 октября 2017 19:21
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Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Юрий Башмет: «Минск – один из первых городов, который поверил в то, что альт может быть сольным инструментом»

Юрий Башмет: «Для меня, чем строже исполняют пианисты музыку Шопена, тем лучше»

Юрий Башмет: «The Beatles очень приблизились к классической музыке в этих шедеврах»

Юрий Башмет: «Связь есть с высшим разумом, конечно. Иногда к этому приближаешься очень близко – становится и приятно, и жутковато»

Юрий Башмет о сравнениях с героем романа Орлова: «А я не хотел быть Даниловым, я хотел быть Башметом»

Кто подарил Башмету украшение с Георгием Победоносцем?

«Эта беседа была невероятной. Он очень много знает»: как Башмет с Джаггером о Шуберте говорил

# Культура # Международный фестиваль Юрия Башмета # Юрий Башмет

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«Эта беседа была невероятной. Он очень много знает»: как Башмет с Джаггером о Шуберте говорил
03 октября 2017 19:21

«Эта беседа была невероятной. Он очень много знает»: как Башмет с Джаггером о Шуберте говорил

Кто подарил Башмету украшение с Георгием Победоносцем?
03 октября 2017 19:21

Кто подарил Башмету украшение с Георгием Победоносцем?

Юрий Башмет о сравнениях с героем романа Орлова: «А я не хотел быть Даниловым, я хотел быть Башметом»
03 октября 2017 19:21

Юрий Башмет о сравнениях с героем романа Орлова: «А я не хотел быть Даниловым, я хотел быть Башметом»