Юрий Башмет: «Умение уйти от самообмана» – это выражение для меня в десятку

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Юрий Башмет: «Минск – один из первых городов, который поверил в то, что альт может быть сольным инструментом»
Юрий Башмет: «Для меня, чем строже исполняют пианисты музыку Шопена, тем лучше»
Юрий Башмет: «The Beatles очень приблизились к классической музыке в этих шедеврах»
Юрий Башмет: «Связь есть с высшим разумом, конечно. Иногда к этому приближаешься очень близко – становится и приятно, и жутковато»
Юрий Башмет о сравнениях с героем романа Орлова: «А я не хотел быть Даниловым, я хотел быть Башметом»
Кто подарил Башмету украшение с Георгием Победоносцем?
«Эта беседа была невероятной. Он очень много знает»: как Башмет с Джаггером о Шуберте говорил