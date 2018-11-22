Белорусские спасатели перепели Киркорова и Крида. Видеофакт

Новости Беларуси. Столичные сотрудники МЧС сняли кавер на клип Киркорова и Крида «Цвет настроения черный». Совместный ролик спасателей и Дяди Вани получил название «Цвет настроения красный». В съёмках, кроме самих сотрудников МЧС, поучаствовали и их семьи.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси Ролики спасателей всегда несут в себе определённую цель – напомнить о правилах безопасности. Этот раз не стал исключением, ведь ключевая мысль клипа: «112 – номер безопасный». Перед II Европейскими играми спасатели захотели ещё раз напомнить, куда обращаться, в случае возникновения проблем, так и появилась задумка снять кавер. «Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси За пару часов ролик набрал более десяти тысяч просмотров и полсотни комментариев. «Шикарно! Сделано на уровне! Автору респект! Звёздам шоу-бизнеса следует взять оператора и монтажёра на заметочку!﻿», «Косплей достоин респекта! Браво, МЧС Беларуси», «Красного ещё не видел! Круто!», «У МЧС всегда хорошее чувство юмора».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси После съёмок Дядя Ваня поделился своими впечатлениями от совместного проекта со спасателями на своей странице в Instagram. «Опробовал спецтехнику МЧС. Надеюсь, вот теперь я закрыл сезон мото. Всё же погоды уже не те. А вы когда и какие сезоны закрываете или открываете?», – написал музыкант.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси К ролику сотрудники МЧС привлекают внимание и в своём Twitter. «– Но сегодня...

– Что сегодня?

– Мой цвет настроения красный!», – привели строчку из песни спасатели. А затем добавили: «Оцените наш кавер на кавер». К слову, оригинальный клип Киркорова и Крида посмотрели 73 миллиона раз.