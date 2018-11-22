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Белорусские спасатели перепели Киркорова и Крида. Видеофакт

22 ноября 2018 12:58
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Новости Беларуси. Столичные сотрудники МЧС сняли кавер на клип Киркорова и Крида «Цвет настроения черный».  

Совместный ролик спасателей и Дяди Вани получил название «Цвет настроения красный». В съёмках, кроме самих сотрудников МЧС, поучаствовали и их семьи.  

Белорусские спасатели перепели Киркорова и Крида. Видеофакт-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси  

Ролики спасателей всегда несут в себе определённую цель – напомнить о правилах безопасности. Этот раз не стал исключением, ведь ключевая мысль клипа: «112 – номер безопасный».  

Перед II Европейскими играми спасатели захотели ещё раз напомнить, куда обращаться, в случае возникновения проблем, так и появилась задумка снять кавер.  

«Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей  

Белорусские спасатели перепели Киркорова и Крида. Видеофакт-3

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси  

За пару часов ролик набрал более десяти тысяч просмотров и полсотни комментариев.  

«Шикарно! Сделано на уровне! Автору респект! Звёздам шоу-бизнеса следует взять оператора и монтажёра на заметочку!﻿»,  

«Косплей достоин респекта! Браво, МЧС Беларуси»,  

«Красного ещё не видел! Круто!»,  

«У МЧС всегда хорошее чувство юмора».  

Белорусские спасатели перепели Киркорова и Крида. Видеофакт-5

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси  

После съёмок Дядя Ваня поделился своими впечатлениями от совместного проекта со спасателями на своей странице в Instagram.  

«Опробовал спецтехнику МЧС. Надеюсь, вот теперь я закрыл сезон мото. Всё же погоды уже не те. А вы когда и какие сезоны закрываете или открываете?», – написал музыкант.  

Белорусские спасатели перепели Киркорова и Крида. Видеофакт-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси  

К ролику сотрудники МЧС привлекают внимание и в своём Twitter.  

«– Но сегодня...  
–  Что сегодня?  
–  Мой цвет настроения красный!», – привели строчку из песни спасатели. А затем добавили: «Оцените наш кавер на кавер».  

К слову, оригинальный клип Киркорова и Крида посмотрели 73 миллиона раз.  

Белорусские спасатели перепели Киркорова и Крида. Видеофакт-9

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси  

Запоминающимся роликом спасатели отметили своё 165-летние.  

Работники МЧС рассказали о сложностях профессии и поблагодарили свои семьи за поддержку – подробнее здесь.  

# МЧС Беларуси # калейдоскоп # Видеофакт

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