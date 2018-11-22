Белорусские спасатели перепели Киркорова и Крида. Видеофакт
Новости Беларуси. Столичные сотрудники МЧС сняли кавер на клип Киркорова и Крида «Цвет настроения черный».
Совместный ролик спасателей и Дяди Вани получил название «Цвет настроения красный». В съёмках, кроме самих сотрудников МЧС, поучаствовали и их семьи.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси
Ролики спасателей всегда несут в себе определённую цель – напомнить о правилах безопасности. Этот раз не стал исключением, ведь ключевая мысль клипа: «112 – номер безопасный».
Перед II Европейскими играми спасатели захотели ещё раз напомнить, куда обращаться, в случае возникновения проблем, так и появилась задумка снять кавер.
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Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси
За пару часов ролик набрал более десяти тысяч просмотров и полсотни комментариев.
«Шикарно! Сделано на уровне! Автору респект! Звёздам шоу-бизнеса следует взять оператора и монтажёра на заметочку!»,
«Косплей достоин респекта! Браво, МЧС Беларуси»,
«Красного ещё не видел! Круто!»,
«У МЧС всегда хорошее чувство юмора».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси
После съёмок Дядя Ваня поделился своими впечатлениями от совместного проекта со спасателями на своей странице в Instagram.
«Опробовал спецтехнику МЧС. Надеюсь, вот теперь я закрыл сезон мото. Всё же погоды уже не те. А вы когда и какие сезоны закрываете или открываете?», – написал музыкант.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси
К ролику сотрудники МЧС привлекают внимание и в своём Twitter.
«– Но сегодня...
– Что сегодня?
– Мой цвет настроения красный!», – привели строчку из песни спасатели. А затем добавили: «Оцените наш кавер на кавер».
К слову, оригинальный клип Киркорова и Крида посмотрели 73 миллиона раз.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси
Запоминающимся роликом спасатели отметили своё 165-летние.
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