10 фильмов Вуди Аллена для любого настроения

В последние недели карьера легендарного Вуди Аллена висит на волоске. В связи с охватившими индустрию разоблачениями, режиссеру припомнили старые прегрешения, и многие актеры тут же высказались, что жалеют о том, что у него снимались. Под угрозой оказался выход следующего фильма постановщика «Дождливый день в Нью-Йорке», а вся ситуация складывается таким образом, что 82-летнему режиссеру, похоже, придется завершить карьеру.

Фото: Tom Mening

Но не будем о плохом. Все мы знаем Вуди Аллена как самобытного и очень работоспособного постановщика, который искусно сочетает в своих картинах смешное и трагичное. 8 февраля на большие экраны вышел его последний фильм «Колесо чудес», а сейчас мы предлагаем вспомнить некоторые картины нью-йоркского невротика, которые способны скрасить различные моменты жизни. Когда не хватает веры в себя: «Светская жизнь»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Самый свежий фильм Вуди Аллена, в котором режиссер проявил несвойственное ему человеколюбие. В центре сюжета классический для режиссера молодой еврей Бобби, который переезжает в Лос-Анджелес в надежде найти работу в киноиндустрии на студии своего дяди. Там он знакомится с хорошенькой секретаршей Вонни, и между молодыми людьми тут же вспыхивают чувства. Но спустя некоторое время Бобби приходится вернуться домой, где его ждет небывалый карьерный успех и новая любовь. «Светская жизнь» хороша своей легкостью и добротой, с которой Аллен рассказывает о своих даже самых неприятных персонажах. И пусть классического хэппи-энда в этой истории быть не может, Джесси Айзенберг и Кристен Стюарт в дуэте настолько замечательные, что фильм стоит смотреть хотя бы ради них. Когда душа поет: «Все говорят, что я люблю тебя»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Экспериментальный для Аллена мюзикл, в котором он собрал едва ли не самый звездный актерский состав в своей карьере. Дрю Берримор и Эдвард Нортон играют молодую пару, которая готовится к свадьбе, но нервы молодым людям портят собирающиеся к торжеству многочисленные родственники, среди которых сводные братья и сестры и разведенные родители, которые не прочь пережить очередные любовные приключения. В разных ролях в фильме мелькают Джулия Робертс, Алан Алда, Голди Хоун, Тим Рот, Натали Портман, сам Аллен и многие другие. Поют актеры, если честно, не очень, но зато делают это от всей души. Когда соскучились по классическим сюжетам: «Матч Поинт»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Драматический триллер, в котором не знающие зрители далеко не сразу признают подчерк Аллена. Картина без юмора и особой иронии рассказывает напряженную историю о бывшем теннисисте Крисе, который устраивается тренером в элитный загородный клуб. Там он знакомится с богатой семьей Хьюитов, становится с ними близок и в итоге женится на их дочери Хлое. Счастье Криса омрачает внезапная влюбленность в девушку Нолу, которая приобретает форму одержимости… Весь фильм выдержан в достаточно мрачных тонах, а в конце Аллен выдает натурального Достоевского. Необычный для режиссера, но крайне удачный эксперимент. Для тех, кто погряз в рутине: «Мужья и жены»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Одна из лучших работ Вуди Аллена. Взрослая история о двух семейных парах и их взаимоотношениях: когда Джек и Салли объявляют своим лучшим друзьям, что собираются разводиться, Гейб и Джули впадают в шоковое состояние. Главным образом потому, что их брак тоже переживает не лучшие времена, а сообщение друзей заставляет их пересмотреть свои отношения… В фильме задействованы лучшие актеры своего времени: тут и сам Аллен, и легендарный Сидни Поллак, и Джуди Дэвис, и Лиам Нисон, и бывшая возлюбленная Аллена, а сейчас его злейший враг Миа Фэрроу. Фильм получился едва ли не самой личной работой режиссера, но от этого он только интереснее. Когда хочется приключений: «Вики Кристина Барселона»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Один из самых обсуждаемых фильмов Аллена о двух американках, которые отправляются отдохнуть в Барселону и встречают там привлекательного испанского художника, который оказывает знаки внимания обеим подругам. Одна из них сразу попадает под обаяние видного мужчины, а вторая поражена его поведением и наглостью. Ситуацию усугубляет появление бывшей жены художника, внесшей в ситуацию еще больше путаницы… Фильм принес Пенелопе Крус «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана и стал одной из самых интересных картин про отношения в современном мире. Когда сердце требует загадок: «Сенсация»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Комедийный детектив с одними из самых интересных диалогов во всей фильмографии режиссера. Сценарий этого фильма Аллен писал специально под Скарлетт Йохансон. Она играет здесь молодую журналистку Сондру, к которой во время магического сеанса является дух некого Джо Стромбла, требующий от девушки начать расследование его убийства. Помочь Сондре берется эксцентричный фокусник Чудини, а мешает расследованию неожиданная влюбленность в обаятельного мужчину Питера… Критика приняла «Сенсацию» в штыки, но это не умоляет достоинств картины – это один из самых смешных и изобретательных фильмов Аллена, а его нелепая, но запутанная детективная составляющая дает фору многим серьезным триллерам. Для неисправимых эгоистов: «Сладкий и гадкий»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Крайне обаятельный фильм, который Аллену не давали снять на протяжении тридцати лет. Биография гитариста-виртуоза Эммета Рэя, чье творчество в 30-ые годы прошлого века оказало огромное влияние на развитие джаза. Рэй не отличался скромностью и без стеснения называл себя величайшим гитаристом в мире, но при этом вел бродячий образ жизни, выступал в различных барах, а его единственной любовью, кроме музыки, была немая девушка Хэтти. Эммет Рэй был величайшим музыкантом своего времени, а в большие недостатки ему можно записать только одно – его целиком и полностью придумал Вуди Аллен. Но Шон Пенн играет его с такой отдачей и страстью, что поверить в реальность Рэя намного проще, чем в то, что его никогда не существовало. Для тех, у кого в жизни все слишком хорошо: «Жасмин»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Редкая для Аллена драма, в которой Кейт Бланшетт сыграла свою лучшую роль, принесшую ей второй «Оскар». История о богатой и эгоистичной женщине средних лет, которая в один момент потеряла все. Ее мужа сажают в тюрьму за мошенничество, а сама она остается на улице. В отчаянии героиня едет к своей сводной сестре и селится в ее бедной квартирке. Женщина совершенно не приспособлена к обычной жизни, у нее начинаются проблемы с алкоголем, молодой любовник бросает ее после того, как узнает о ее прошлом, а дальнейшая жизнь с сестрой становится невозможной… Неподготовленного зрителя «Жасмин» может вогнать в такую депрессию, выйти из которой можно только с помощью специалиста. Но в целом, это отличное кино с безжалостным, но правильным посылом. Для романтиков и мечтателей: «Полночь в Париже»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Самый кассовый фильм Вуди Аллена и просто красивая история, которую любят даже те, кто обычно не воспринимает картины режиссера. Сказочная трагикомедия о голливудском сценаристе, который готовится к свадьбе, мечтает написать великий роман и считает, что его не понимают современники. Вместе с невестой он летит в Париж, где чудесным образом находит способ перемещаться в прошлое и вести беседы со своими кумирами: Фицджеральдом, Дали, Тулуз-Латреком, Хемингуэем, Стайн. Прогулки в прошлое открывают герою глаза на настоящее и приводят его к неутешительному выводу: каждый человек искусства уверен, что родился не в свою эпоху… Картина принесла Алену «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и огромную любовь многих зрителей, которые узнали в непутевом герое себя. Когда затосковали по классике: «Энни Холл»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com