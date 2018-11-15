Сколько пенсия у Аллы Пугачёвой? Максим Галкин рассказал о жизни с Примадонной

Новости России. Максим Галкин в интервью рассказал о своей супруге – Алле Пугачевой. В беседе с рэпером Бастой в шоу «GAZLIVE», Максим Галкин ответил на вопросы о жизни с Аллой Пугачевой, о семье, ссорах и домашних обязанностях. Также артист назвал размер пенсии супруги. Максим Галкин:

Сейчас ты упадешь – 2 тысячи (российских – прим. ред.) рублей была пенсия. У Леонтьева на тот момент – это лет 10 назад мы обнаружили – была 10 тысяч (российских рублей – прим. ред.). Он оформил себя как балетный. Я в семье рабочая лошадка, поэтому нормально все – мы не переживаем.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

На вопросы о разнице в возрасте Максим Галкин рассказал, что не обращает на это внимание, потому что такие разговоры длятся уже 17 лет – с того момента, как пара стала жить вместе. «Я люблю одного человека. Мне было 25, ей – 52. У нас разница – 27 лет. Я влюбился в Аллу – мне все равно, сколько ей лет. Я же ее люблю не за возраст, а потому что она такая. Вот и все. И нам хорошо вместе. Дети могли появиться только в любви, неважно – это суррогатное материнство или что-то другое. Поэтому я не понимаю всех этих вопросов».

Фото: instagram.com/maxgalkinru

По словам Максима Галкина во многих моментах у Аллы Пугачевой другой взягляд на происходящее. «Практически все, что касается занудства – это я, поэтому она всегда говорит, что я – пенсионер, а она – молодая». Алла Пугачева – рок-звезда. Неожиданный образ 69-летней певицы удивил поклонников (смотрите здесь). Юморист отметил, что надеется, что у него будет всегда одна жена, которая есть сейчас.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин также рассказал, что в их семье никогда не было мыслей о разводе. «Мы поссорились на один день в последний раз – лет 15 назад».

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Артист рассказал, что его супруга очень вкусно готовит. «Она очень вкусно готовит. Лучшее блюда – утка с абрикосами – это фантастическое что-то».

Фото: instagram.com/maxgalkinru