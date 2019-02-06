Гимнастка Галкина о тату поклонницы со своим изображением: «Я зависла немного»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина , победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

Это надо было видеть! Сразу 8 медалей завоевали белорусские грации на международном турнире по художественной гимнастике LA Lights в Лос-Анджелесе. В копилке – 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

Екатерина, Вы же знаете, что один из поклонников набил себе татуировку. Как вы это можете прокомментировать?

Екатерина Галкина, призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

Это девушка. Она мне написала с вопросом, можно ли прислать фотографию такую-то в хорошем качестве: «Я хочу сделать татуировку». Но пока человек не сделал татуировку и не понятно, когда это будет и как это будет выглядеть, я прислала ей. Не могу же я ей запретить. Прошёл какой-то период времени – неделя-полторы, и присылает девушка фотографию с портретом на полруки! И там целый мой портрет. Я так зависла немного. Это неожиданно очень, приятно.