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Гимнастка Галкина о тату поклонницы со своим изображением: «Я зависла немного»

06 февраля 2019 10:52
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Это надо было видеть! Сразу 8 медалей завоевали белорусские грации на международном турнире по художественной гимнастике LA Lights в Лос-Анджелесе. В копилке – 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

Гимнастка Галкина о тату поклонницы со своим изображением: «Я зависла немного»-1

Екатерина, Вы же знаете, что один из поклонников набил себе татуировку. Как вы это можете прокомментировать?

Екатерина Галкина, призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
Это девушка. Она мне написала с вопросом, можно ли прислать фотографию такую-то в хорошем качестве: «Я хочу сделать татуировку». Но пока человек не сделал татуировку и не понятно, когда это будет и как это будет выглядеть, я прислала ей. Не могу же я ей запретить. Прошёл какой-то период времени – неделя-полторы, и присылает девушка фотографию с портретом на полруки! И там целый мой портрет. Я так зависла немного. Это неожиданно очень, приятно.

Гимнастка Галкина о тату поклонницы со своим изображением: «Я зависла немного»-4

«Не сильно важный, но очень нужный». Гимнастка Екатерина Галкина о турнире LA Lights

Гимнастка Алина Горносько о травме: «Очень тяжело восстанавливаться. Это было ужасно, если честно»

Гимнастка Анастасия Салос: «В начале сезона мне всегда сложно с собой бороться»

О чём думает гимнастка Екатерина Галкина во время выступлений?​​​​​​​

«Мы приезжали на этот турнир в числе фаворитов». Гимнастка Анастасия Салос о 8 медалях на LA Lights​​​​​​​

«А дальше перестраиваемся ещё неделю». Гимнастка Екатерина Галкина о перелётах и восстановлении​​​​​​​

Гимнастка Галкина об этапе Гран-при в Москве: «Никогда не говорю о будущих результатах, потому что это – спорт»​​​​​​​

Гимнастка Алина Гоносько о турнире в Москве: «Мои программы не настолько новые, тренировала их, пока восстанавливалась»

# Художественная гимнастика # калейдоскоп # Алина Горносько # Екатерина Галкина # Анастасия Салос # Фотофакт

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