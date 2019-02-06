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Гимнастка Алина Горносько о травме: «Очень тяжело восстанавливаться. Это было ужасно, если честно»

06 февраля 2019 11:56
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Сразу 8 медалей завоевали белорусские грации на международном турнире по художественной гимнастике LA Lights в Лос-Анджелесе. В копилке – 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

Кто является вашими самыми основными соперниками?

Алина Горносько, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике:
Самыми основными соперниками являемся мы сами, конечно. Надо преодолеть себя, надо начать сезон – это очень волнительно! В прошлом сезоне у меня была травма, мне было очень тяжело сейчас восстанавливаться и снова выступать на публике. Это было ужасно, если честно. Но это только начало, дальше будут соревнования. Мы уже подготовленные подойдём к этапам Кубка мира, чемпионатов Европы и мира.

Гимнастка Алина Горносько о травме: «Очень тяжело восстанавливаться. Это было ужасно, если честно»-1

Это было ужасно в физическом или психологическом плане?

Алина Горносько:
В психологическом. Это – ты снова выходишь на публику и ты один. У меня давно не было такого ощущения.

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# Здоровье # Здоровье # Алина Горносько # Фотофакт

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