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Новости по тегу #Художественная гимнастика

Более 200 гимнасток со всей страны определяют сильнейших
09 октября 2026 21:07

Более 200 гимнасток со всей страны определяют сильнейших

В Минске проходит Кубок Беларуси по художественной гимнастике
09 октября 2026 17:33

В Минске проходит Кубок Беларуси по художественной гимнастике

Четверть века на высшем уровне: СДЮШОР по гимнастике БФСО «Динамо» отмечает юбилей
25 сентября 2026 19:04

Четверть века на высшем уровне: СДЮШОР по гимнастике БФСО «Динамо» отмечает юбилей

СДЮШОР «Динамо» набирает группы на художественную гимнастику – побывали на просмотрах
30 августа 2026 18:48

СДЮШОР «Динамо» набирает группы на художественную гимнастику – побывали на просмотрах

Набор в группы начального обучения стартовал в СДЮШОР по художественной гимнастике «Динамо»
28 августа 2026 20:24

Набор в группы начального обучения стартовал в СДЮШОР по художественной гимнастике «Динамо»

Колыбель художественной гимнастики! Узнали, как попасть в СДЮШОР «Динамо»
28 августа 2026 18:12

Колыбель художественной гимнастики! Узнали, как попасть в СДЮШОР «Динамо»

Команда Беларуси по художественной гимнастике замкнула топ-10 в групповом многоборье на ЧМ
15 августа 2026 18:49

Команда Беларуси по художественной гимнастике замкнула топ-10 в групповом многоборье на ЧМ

Алина Горносько вышла в три финала на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии
14 августа 2026 11:52

Алина Горносько вышла в три финала на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии

Белорусские грации выступают на чемпионате мира по художественной гимнастике
12 августа 2026 18:37

Белорусские грации выступают на чемпионате мира по художественной гимнастике

Первое золото! Команда Беларуси победила на турнире «Хрустальная Роза»
25 июля 2026 12:27

Первое золото! Команда Беларуси победила на турнире «Хрустальная Роза»

Международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная Роза» стартовал в Минске
24 июля 2026 18:31

Международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная Роза» стартовал в Минске

8 граций представят Беларусь на ЧМ по художественной гимнастике
16 июля 2026 20:15

8 граций представят Беларусь на ЧМ по художественной гимнастике