Новости по тегу #Художественная гимнастика

Открытый Кубок Беларуси по художественной гимнастике – последний отечественный старт в этом сезоне.
Во второй соревновательный день Кубка Беларуси по художественной гимнастике участницы, а их более 200, представили свои программы в командном первенстве.
25 лет СДЮШОР по художественной гимнастике БФСО «Динамо» готовит лучших граций страны. 25 сентября с размахом чествовали лучших из лучших в профессии.
Чемпионаты мира и Европы по художественной гимнастике, Олимпийские игры – это незабываемое зрелище.
С 8 утра до 8 вечера специалисты ждут девочек, которые хотят заниматься художественной гимнастикой и стать чемпионками. 1 октября официально будут сформированы группы и начнутся тренировки.
По всей стране стартовал спортивный селекционный период, в художественной гимнастике также ищут будущих чемпионов. В СДЮШОР «Динамо» с 1 октября будут открыты три группы начального обучения.
15 августа определились призеры и обладатели олимпийских лицензий в групповых упражнениях.
В решающий раунд многоборья отобрались 18 сильнейших спортсменок. Лидер национальной команды показала программы со всеми четырьмя предметами, в зачет пошли три лучших выступления.
На помосте уже побывала наша Алина Горносько. Она представила булавы.
Победный результат Полины Александровой, Софии Борисевич, Валерии Малькович, Анны Шакун, Кирьяны Шевцовой и Таисии Ерчак – 57.250 балла.
В 2026 году на награды претендуют более 230 граций.
Планетарный форум пройдет в Германии с 12 по 16 августа.
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