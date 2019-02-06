Прямой эфир

«Прости меня». Отец Децла обратился к сыну после долгого конфликта

06 февраля 2019 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Продюсер Александр Толмацкий обратился к сыну Кириллу Толмацкому (Децлу) в день его похорон.

Трогательные слова мужчина написал на своей странице в Instagram. По словам Александра Толмацкого, он не успел поговорить с сыном и попросил у него прощения. Продюсер добавил, что его любовь к сыну не имеет границ, и он очень гордится успехами Кирилла.

Александр Толмацкий:
Так мы с тобой и не поговорили... Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю, зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... Жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом???? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети – это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня...  Сердце разрывается от любви и боли…

«Прости меня». Отец Децла обратился к сыну после долгого конфликта-1

Фото: instagram.com/alexandertolmatskiy

Отец и сын не общались много лет. У них складывались непростые отношения. 

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото

Подписчики поддержали Александра Толмацкого и пожелали ему сил в этой ситуации.

«Прости меня». Отец Децла обратился к сыну после долгого конфликта-4

Фото: instagram.com/alexandertolmatskiy

Децл скончался третьего февраля после концерта в Ижевске. Артисту было 35 лет. У Кирилла Толмацкого осталась жена и 14-летний сын. Прощание и похороны музыканта пройдут шестого февраля в Москве.

«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти (читать далее).

# Некролог # калейдоскоп # Децл # Кирилл Толмацкий # Александр Толмацкий

Другие новости рубрики

Все новости
Алина Загитова: какой талисман у «русской дюймовочки»?
06 февраля 2019 08:08

Алина Загитова: какой талисман у «русской дюймовочки»?

Учёные: женский мозг стареет медленнее мужского
05 февраля 2019 13:37

Учёные: женский мозг стареет медленнее мужского

Не пила даже воду – полоскала рот и выплевывала. Алина Загитова о жёстких ограничениях в еде
05 февраля 2019 12:36

Не пила даже воду – полоскала рот и выплевывала. Алина Загитова о жёстких ограничениях в еде