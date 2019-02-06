«Прости меня». Отец Децла обратился к сыну после долгого конфликта

Новости России. Продюсер Александр Толмацкий обратился к сыну Кириллу Толмацкому (Децлу) в день его похорон.

Трогательные слова мужчина написал на своей странице в Instagram. По словам Александра Толмацкого, он не успел поговорить с сыном и попросил у него прощения. Продюсер добавил, что его любовь к сыну не имеет границ, и он очень гордится успехами Кирилла.

Александр Толмацкий:

Так мы с тобой и не поговорили... Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю, зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... Жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом???? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети – это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня... Сердце разрывается от любви и боли…