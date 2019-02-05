Учёные: женский мозг стареет медленнее мужского

Новости США. Американские учёные обнаружили, что метаболически мужской мозг стареет быстрее женского. Разница в состоянии мозга одинаковых по возрасту мужчин и женщин составляет около четырёх лет.

Как сообщает Medical Express, к исследованию были привлечены 205 человек: 121 женщина и 84 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет. Добровольцы прошли процедуру позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), которая позволяет измерить поток кислорода и глюкозы в мозге.

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После этого учёные проанализировали связь между возрастом и метаболизмом мозга у мужчин. Когда с этим было покончено, исследователи вводили в компьютер данные о метаболизме женского мозга. Они хотели, чтобы программа рассчитала возраст женщин на основе соотношения возраста мужчин и метаболизма их мозга. В итоге программа «омолаживала» женщин на 3 года и 8 месяцев.

Заинтересованные учёные решили повторить эксперимент наоборот. В компьютер сперва ввели данные о женщинах, а потом при помощи программы рассчитали возраст мужчин. Алгоритм показывал, что исследуемые на 2 года и 4 месяца старше их реального возраста.

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Исследователи отметили, что подобная разница в возрасте мозга наблюдалась как у 20-летних добровольцев, так и у людей старшего возраста. Данное исследование частично объясняет, почему в пожилом возрасте женщины показывают лучшие результаты в тестах на интеллект.

Один из учёных упомянул, что отличие в метаболизме мозга людей разных полов не настолько заметно и существенно, как, например, разница в росте.