Прямой эфир

Гимнастка Галкина об этапе Гран-при в Москве: «Никогда не говорю о будущих результатах, потому что это – спорт»

06 февраля 2019 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

Скоро этап Гран-при в Москве. Будете в нём участвовать?

Екатерина Галкина, призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
Да. Я буду там участвовать.

На какой результат можно рассчитывать?

Екатерина Галкина:
Я никогда не говорю о будущих результатах, потому что это спорт. Всё, что в наших силах, мы всё сделаем. Это начало сезона, новая программа. Конечно, не понятно, как оно что будет, но выступать надо начинать.

Гимнастка Галкина о тату поклонницы со своим изображением: «Я зависла немного»

Гимнастка Галкина об этапе Гран-при в Москве: «Никогда не говорю о будущих результатах, потому что это – спорт»-1

Источник фото: instagram.com/galkina_katia/

# Художественная гимнастика # Екатерина Галкина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы приезжали на этот турнир в числе фаворитов». Гимнастка Анастасия Салос о 8 медалях на LA Lights
06 февраля 2019 11:57

«Мы приезжали на этот турнир в числе фаворитов». Гимнастка Анастасия Салос о 8 медалях на LA Lights

Гимнастка Анастасия Салос: «В начале сезона мне всегда сложно с собой бороться»
06 февраля 2019 11:57

Гимнастка Анастасия Салос: «В начале сезона мне всегда сложно с собой бороться»

«Не сильно важный, но очень нужный». Гимнастка Екатерина Галкина о турнире LA Lights
06 февраля 2019 11:56

«Не сильно важный, но очень нужный». Гимнастка Екатерина Галкина о турнире LA Lights