Гимнастка Галкина об этапе Гран-при в Москве: «Никогда не говорю о будущих результатах, потому что это – спорт»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

Скоро этап Гран-при в Москве. Будете в нём участвовать?

Екатерина Галкина, призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

Да. Я буду там участвовать.

На какой результат можно рассчитывать?

Екатерина Галкина:

Я никогда не говорю о будущих результатах, потому что это спорт. Всё, что в наших силах, мы всё сделаем. Это начало сезона, новая программа. Конечно, не понятно, как оно что будет, но выступать надо начинать.

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