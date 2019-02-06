Гимнастка Галкина об этапе Гран-при в Москве: «Никогда не говорю о будущих результатах, потому что это – спорт»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.
Скоро этап Гран-при в Москве. Будете в нём участвовать?
Екатерина Галкина, призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
Да. Я буду там участвовать.
На какой результат можно рассчитывать?
Екатерина Галкина:
Я никогда не говорю о будущих результатах, потому что это спорт. Всё, что в наших силах, мы всё сделаем. Это начало сезона, новая программа. Конечно, не понятно, как оно что будет, но выступать надо начинать.
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