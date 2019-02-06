Гимнастка Анастасия Салос: «В начале сезона мне всегда сложно с собой бороться»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

Анастасия Салос, призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике:

В начале сезона мне всегда сложно с собой бороться и это первая стадия, это всегда волнение, новые упражнения. Ещё в чём-то ты и не уверена, но у тебя получается. А тебе всё равно кажется: а вдруг не получится, а вдруг это, а вдруг то. И иногда бывает, что на тебя прямо что-то давит. Но потом когда ты уже понимаешь, что ты уже можешь, что у тебя всё получается, уже намного спокойнее.

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