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«А дальше перестраиваемся ещё неделю». Гимнастка Екатерина Галкина о перелётах и восстановлении

06 февраля 2019 11:58
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

Есть ли разница, где выступать – в Европе или за океаном?

Екатерина Галкина, призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
Есть. Долгий перелёт.

Но дают ли вам отдохнуть перед выступлением?

Екатерина Галкина:
Да, два дня сейчас, обычно день-два, ну да, так и есть.

Удаётся восстановиться?

Екатерина Галкина:
Не сразу, по-разному. В этот раз было сложно. И обычно мы приезжаем на короткий срок: мы только перестроимся, а надо лететь домой. А дальше перестраиваемся ещё неделю.

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«А дальше перестраиваемся ещё неделю». Гимнастка Екатерина Галкина о перелётах и восстановлении-1

Источник фото: instagram.com/galkina_katia/

# Художественная гимнастика # общество # Екатерина Галкина # Фотофакт # общество

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