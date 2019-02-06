«А дальше перестраиваемся ещё неделю». Гимнастка Екатерина Галкина о перелётах и восстановлении

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.
Есть ли разница, где выступать – в Европе или за океаном?
Екатерина Галкина, призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
Есть. Долгий перелёт.
Но дают ли вам отдохнуть перед выступлением?
Екатерина Галкина:
Да, два дня сейчас, обычно день-два, ну да, так и есть.
Удаётся восстановиться?
Екатерина Галкина:
Не сразу, по-разному. В этот раз было сложно. И обычно мы приезжаем на короткий срок: мы только перестроимся, а надо лететь домой. А дальше перестраиваемся ещё неделю.
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