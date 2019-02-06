«А дальше перестраиваемся ещё неделю». Гимнастка Екатерина Галкина о перелётах и восстановлении

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

Есть ли разница, где выступать – в Европе или за океаном?

Екатерина Галкина, призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

Есть. Долгий перелёт.

Но дают ли вам отдохнуть перед выступлением?

Екатерина Галкина:

Да, два дня сейчас, обычно день-два, ну да, так и есть.

Удаётся восстановиться?

Екатерина Галкина:

Не сразу, по-разному. В этот раз было сложно. И обычно мы приезжаем на короткий срок: мы только перестроимся, а надо лететь домой. А дальше перестраиваемся ещё неделю.

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