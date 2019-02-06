О чём думает гимнастка Екатерина Галкина во время выступлений?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

О чём Вы думаете, когда выступаете на международном конкурсе?

Екатерина Галкина, призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

По-разному бывает: иногда по делу, а иногда выходишь – где-нибудь увидишь знакомое лицо и думаешь: о, пришёл этот знакомый! Иногда бывают мысли, но не в самом уже упражнении, а какие планы вечером могут быть. Это, конечно, редко, но бывает.

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