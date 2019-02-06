Гимнастка Алина Гоносько о турнире в Москве: «Мои программы не настолько новые, тренировала их, пока восстанавливалась»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

Гимнастка Галкина об этапе Гран-при в Москве: «Никогда не говорю о будущих результатах, потому что это – спорт»

Когда ваши выступления состоятся?

Алина Горносько, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике:

Я также поеду в Москву, но буду выступать в турнире, мои программы не настолько новые, как у девочек. Я тренировала их, пока восстанавливалась. Но всё же есть небольшие изменения, поэтому я считаю, что мне немного проще выйти в сезон. Я поеду с Катей выступать на турнире.