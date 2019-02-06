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Гимнастка Алина Гоносько о турнире в Москве: «Мои программы не настолько новые, тренировала их, пока восстанавливалась»

06 февраля 2019 11:59
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

Гимнастка Галкина об этапе Гран-при в Москве: «Никогда не говорю о будущих результатах, потому что это – спорт»

Когда ваши выступления состоятся?

Алина Горносько, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике:
Я также поеду в Москву, но буду выступать в турнире, мои программы не настолько новые, как у девочек. Я тренировала их, пока восстанавливалась. Но всё же есть небольшие изменения, поэтому я считаю, что мне немного проще выйти в сезон. Я поеду с Катей выступать на турнире.

Гимнастка Алина Гоносько о турнире в Москве: «Мои программы не настолько новые, тренировала их, пока восстанавливалась»-1

Анастасия Салос, призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике:
Я буду на соревнованиях в Италии за клуб. В Италии есть клубные чемпионаты. И каждый клуб имеет право пригласить к себе иностранную гимнастку. Меня пригласили, и я еду на этих выходных туда.

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# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Анастасия Салос # Фотофакт

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