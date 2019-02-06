«Не сильно важный, но очень нужный». Гимнастка Екатерина Галкина о турнире LA Lights

Это надо было видеть! Сразу 8 медалей завоевали белорусские грации на международном турнире по художественной гимнастике LA Lights в Лос-Анджелесе. В копилке – 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

Что из себя представляет конкурс LA Lights?

Екатерина Галкина, призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

Это первый международный турнир в этом году. Не сильно важный, но очень нужный, потому что мы туда едем с новой программой, первый раз мы её опробуем, и дальше уже начнутся этапы Кубка мира и Гран-при. И начнётся новый сезон.