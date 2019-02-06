Прямой эфир

«Не сильно важный, но очень нужный». Гимнастка Екатерина Галкина о турнире LA Lights

06 февраля 2019 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Это надо было видеть! Сразу 8 медалей завоевали белорусские грации на международном турнире по художественной гимнастике LA Lights в Лос-Анджелесе. В копилке – 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

Что из себя представляет конкурс LA Lights?

Екатерина Галкина, призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
Это первый международный турнир в этом году. Не сильно важный, но очень нужный, потому что мы туда едем с новой программой, первый раз мы её опробуем, и дальше уже начнутся этапы Кубка мира и Гран-при. И начнётся новый сезон.

«Не сильно важный, но очень нужный». Гимнастка Екатерина Галкина о турнире LA Lights-1

Источник фото: instagram.com/galkina_katia/

Приезжают участвовать в соревнованиях много стран?

Екатерина Галкина:
Да. Много стран приезжает, в том числе и Украина, Польша, Россия, и много стран.

Сильных?

Екатерина Галкина:
Да.

Гимнастка Галкина о тату поклонницы со своим изображением: «Я зависла немного»

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Екатерина Галкина # Анастасия Салос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе
06 февраля 2019 10:27

Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе

«Вышли на хороший уровень сложности». Дащинский о подготовке белорусов накануне этапа Кубка Европы в Раубичах
06 февраля 2019 09:36

«Вышли на хороший уровень сложности». Дащинский о подготовке белорусов накануне этапа Кубка Европы в Раубичах

Тренировки перед значимым стартом. Юные спортсмены готовятся к финалу «Снежного снайпера»
05 февраля 2019 19:39

Тренировки перед значимым стартом. Юные спортсмены готовятся к финалу «Снежного снайпера»