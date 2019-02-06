«Мы приезжали на этот турнир в числе фаворитов». Гимнастка Анастасия Салос о 8 медалях на LA Lights

Сразу 8 медалей завоевали белорусские грации на международном турнире по художественной гимнастике LA Lights в Лос-Анджелесе. В копилке – 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – Екатерина Галкина, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Анастасия Салос.

8 медалей – это предсказуемый результат или больше неожиданный?

Анастасия Салос, призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике:

Я думаю, что на этом турнире это было более-менее предсказуемо, потому что мы приезжали на этот турнир в числе фаворитов, что одни из самых сильнейших гимнасток, что, в принципе, было ожидаемо. Единственное – мы соревновались с украинками, сильные приехали. Они приехали тоже с новыми упражнениями.

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