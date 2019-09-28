На 86 году ушёл из жизни режиссёр Марк Захаров

Новости России. На 86 году жизни скончался режиссёр и художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра.

«Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления лёгких скончался Марк Анатольевич Захаров», – сказал Марк Варшавер.

Захаров родился в Москве в 1933 году. Режиссёрской деятельностью начал заниматься в 1965 году. Сперва Марк Анатольевич работал в Московском театре сатиры, а в 1973 году стал главным режиссёром «Ленкома».

Среди его театральных работ «Юнона и Авось», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Женитьба», «Вишневый сад». В кинематографе известны его проекты «Двенадцать стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».

Ранее сообщалось, что режиссёр долгое время болел. Он был госпитализирован с воспалением лёгких.