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На 86 году ушёл из жизни режиссёр Марк Захаров

28 сентября 2019 09:57
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Новости России. На 86 году жизни скончался режиссёр и художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра. 

«Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления лёгких скончался Марк Анатольевич Захаров», – сказал Марк Варшавер. 

Захаров родился в Москве в 1933 году. Режиссёрской деятельностью начал заниматься в 1965 году. Сперва Марк Анатольевич работал в Московском театре сатиры, а в 1973 году стал главным режиссёром «Ленкома». 

Среди его театральных работ «Юнона и Авось», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Женитьба», «Вишневый сад». В кинематографе известны его проекты «Двенадцать стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви». 

Ранее сообщалось, что режиссёр долгое время болел. Он был госпитализирован с воспалением лёгких. 

# Некролог # калейдоскоп # Марк Захаров

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