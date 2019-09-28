Лучше с бородой или без? Галкин поразил поклонников сменой имиджа

На фото юморист предстал в смокинге с галстуком-бабочкой. Однако главное, на что Галкин хотел обратить внимание, – это его борода.

«Оставляем?», – спросил он у своих подписчиков в Instagram.

Фанаты и коллеги разделились во мнении. Многие сделали комплименты, заметив, что Максиму идёт борода, а некоторые даже упомянули про сходство с русскими классиками. Другие остались при мнении, что борода, конечно, неплоха, но без неё Галкину лучше.

В прошлом году ради съёмок клипа Филипп Киркоров отважился на противоположное решение – сбрить бороду.