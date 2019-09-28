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Лучше с бородой или без? Галкин поразил поклонников сменой имиджа

28 сентября 2019 07:32
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Новости России. Российский шоумен Максим Галкин сменил имидж и привлёк всеобщее внимание. Артист отрастил густую бороду.

«Оставляем?», – спросил он у своих подписчиков в Instagram.

На фото юморист предстал в смокинге с галстуком-бабочкой. Однако главное, на что Галкин хотел обратить внимание, – это его борода.

Лучше с бородой или без? Галкин поразил поклонников сменой имиджа-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фанаты и коллеги разделились во мнении. Многие сделали комплименты, заметив, что Максиму идёт борода, а некоторые даже упомянули про сходство с русскими классиками. Другие остались при мнении, что борода, конечно, неплоха, но без неё Галкину лучше.

В прошлом году ради съёмок клипа Филипп Киркоров отважился на противоположное решение – сбрить бороду.

Взглянуть на чисто выбритого певца можно здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Фотофакт

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