Лучше с бородой или без? Галкин поразил поклонников сменой имиджа

Новости России. Российский шоумен Максим Галкин сменил имидж и привлёк всеобщее внимание. Артист отрастил густую бороду.
«Оставляем?», – спросил он у своих подписчиков в Instagram.
На фото юморист предстал в смокинге с галстуком-бабочкой. Однако главное, на что Галкин хотел обратить внимание, – это его борода.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фанаты и коллеги разделились во мнении. Многие сделали комплименты, заметив, что Максиму идёт борода, а некоторые даже упомянули про сходство с русскими классиками. Другие остались при мнении, что борода, конечно, неплоха, но без неё Галкину лучше.
В прошлом году ради съёмок клипа Филипп Киркоров отважился на противоположное решение – сбрить бороду.
Взглянуть на чисто выбритого певца можно здесь.