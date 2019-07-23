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Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?

23 июля 2019 10:50
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С появлением соцсетей мир всё чаще узнаёт о необычных и занятных флешмобах или челленджах. Например, сейчас всё ещё популярен челлендж про открывание бутылки ударом ноги с разворота.

Как сообщает Daily Mail, среди знаменитостей появилось новое увлечение – делать упражнения вниз головой. Обычно, это просто вставание на руки, но иногда придумываются и другие, более сложные способы поднять тело вверх так, чтобы голова была внизу.

Мы тоже захотели посмотреть на новое увлекательное занятие знаменитостей, а также решили добавить примеры нескольких менее известных людей.

1. Британская актриса Элизабет Хёрли.

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Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?-1

Фото: Capital Pictures

2. Британская певица Джери Холлиуэлл.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?-4

Фото: BackGrid

3. Дочь британского бизнесмена Хлоя Грин.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?-7

Фото: instagram.com/chloegreen5

4. Британская актриса Наоми Уоттс.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?-10

Фото: Planet Pictures

5. Британская журналистка Тесс Дэйли.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?-13

Фото: BackGrid

6. Американская певица Бритни Спирс.

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Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?-16

Фото: BackGrid

7. Американская актриса Дина Мейер.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?-19

Фото: instagram.com/dinameyer

8. Воздушная гимнастка Александра Селенкова.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?-22

Фото: instagram.com/aerial_selenkova

9. Учитель йоги Нина Джарнум.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?-25

Фото: instagram.com/ninajarnumyoga

10. Украинская певица Вера Брежнева.

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Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?-28

Фото: instagram.com/ververa

11. Российская певица Глюкоза.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?-31

Фото: instagram.com/glukozamusic

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