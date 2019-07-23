Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?

С появлением соцсетей мир всё чаще узнаёт о необычных и занятных флешмобах или челленджах. Например, сейчас всё ещё популярен челлендж про открывание бутылки ударом ноги с разворота.

Как сообщает Daily Mail, среди знаменитостей появилось новое увлечение – делать упражнения вниз головой. Обычно, это просто вставание на руки, но иногда придумываются и другие, более сложные способы поднять тело вверх так, чтобы голова была внизу.

Мы тоже захотели посмотреть на новое увлекательное занятие знаменитостей, а также решили добавить примеры нескольких менее известных людей.

1. Британская актриса Элизабет Хёрли.

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