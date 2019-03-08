Марина Александрова рассказала, какая женщина может быть счастливой. Эти слова важно услышать каждому

«Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть женщины, в которых все влюбляются, но которых никто не любит. Счастлива только та женщина, которую все любят, но в которую влюблён лишь один. Будьте счастливы, прекрасные!», – пожелала Александрова на своей странице в Instagram.

Новости России. Российская актриса Марина Александрова поделилась цитатой относительно того, какая женщина может быть счастливой.

Пользователи согласились с артисткой и поздравили её с праздником.

«Золотые слова, Марина! С праздником!»,

«С Праздником весны. Вы очень красивая пара. Замечательные, душевные слова»,

«Лучше и не скажешь»,

«Надо же, я тоже эту цитату час назад разместила. С Праздником Вас!».

Вероятно, автором цитаты является российский историк Василий Ключевский.

Кстати, одной из ролей Марины Александровой была Екатерина II, которую актриса сыграла в одноименном сериале.