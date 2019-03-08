Прямой эфир

Марина Александрова рассказала, какая женщина может быть счастливой. Эти слова важно услышать каждому

08 марта 2019 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Российская актриса Марина Александрова поделилась цитатой относительно того, какая женщина может быть счастливой.  

«Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть женщины, в которых все влюбляются, но которых никто не любит. Счастлива только та женщина, которую все любят, но в которую влюблён лишь один. Будьте счастливы, прекрасные!», – пожелала Александрова на своей странице в Instagram.  

Марина Александрова рассказала, какая женщина может быть счастливой. Эти слова важно услышать каждому -1

Фото: instagram.com/mar_alexandrova  

Пользователи согласились с артисткой и поздравили её с праздником.  

«Золотые слова, Марина! С праздником!»,  

«С Праздником весны. Вы очень красивая пара. Замечательные, душевные слова»,  

«Лучше и не скажешь»,  

«Надо же, я тоже эту цитату час назад разместила. С Праздником Вас!».  

Вероятно, автором цитаты является российский историк Василий Ключевский.  

Кстати, одной из ролей Марины Александровой была Екатерина II, которую актриса сыграла в одноименном сериале.  

Какой была Всероссийская императрица можно узнать здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Марина Александрова

Другие новости рубрики

Все новости
В день рождения Мишина Самодурова назвала главные качества тренера
08 марта 2019 08:15

В день рождения Мишина Самодурова назвала главные качества тренера

Сергей Лазарев нежно поздравил женщин с 8 марта
08 марта 2019 07:44

Сергей Лазарев нежно поздравил женщин с 8 марта

Теперь официально. Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании
08 марта 2019 07:13

Теперь официально. Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании