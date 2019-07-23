«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми

Быть родителем – значит нести большую ответственность за ребенка, нужно уметь успевать все. Звездным родителям вдвойне тяжело: репетиции, выступления, гастроли, но про ребенка нельзя забыть, нужно и ему уделить время. Оказывается, звезды отлично с этим справляются, посмотрите на этих счастливых родителей. 1. Светлана Лобода Светлана говорит, что старшая дочь Ева – ее главный фанат. Девочка любит путешествовать с мамой и поддерживать ее на выступлениях. В своем Instagram аккаунте певица написала: «Обожаю путешествовать с моей малышкой... Мы много разговариваем, Ева меня учит жизни… Наши дети – в них наша сила, пусть радуют нас, пусть будут счастливы, пусть впитывают от нас лишь все самое лучшее».

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Фото: instagram.com/lobodaofficial 2. Джиган Джиган обожает проводить время с семьей. У рэпера 3 дочки. В Instagram аккаунте Джиган написал: «С днем рождения доченька! Майе сегодня исполнилось 2 годика! Будь всегда счастлива моя малышка! P.S. За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей, это уже 13-ый на троих! Happy! Это самое главное, остальное подождёт».

Фото: instagram.com/iamgeegun

Фото: instagram.com/iamgeegun

Фото: instagram.com/iamgeegun 3. Мария Кожевникова Звезда «Универа» стала многодетной мамой. У Марии 3 сына. Актриса пока не показывает лицо младшего сына Васи, ждет, когда малыш подрастет. Кожевникова заявила, что 3 сына – это лучшее, что с ней произошло.

Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Фото: instagram.com/mkozhevnikova 4. Яна Рудковская Яна хочет как можно больше внимания уделять увлечениям сына, она очень рада, что Саша решил заниматься фигурным катанием. Рудковская отмечает, что лед – его стихия. Яна всячески поддерживает малыша. Этим летом семья ездила в Disneyland и провела там отличные выходные.

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial 5. Анфиса Чехова Анфиса старается каждый отпуск проводить с сыном Соломоном. В этом году они отдыхали в Турции и отметили там день рождения мальчика. Чехова рассказала, что скоро это станет традицией: праздновать день рождения сына в Турции.

Фото: instagram.com/achekhova

Фото: instagram.com/achekhova

Фото: instagram.com/achekhova 6. Марина Максимова Певица МакSим постоянно проводит время со старшей дочерью Александрой, это можно понять по аккаунту звезды в Instagram. А вот младшую дочь Марию певица пока не показывает. Марина старается всячески образовывать детей, поэтому у девочек не очень много свободного времени. «Соглашусь, что я сумасшедший папа». Дмитрий Шепелев рассказал, сколько нужно проводить времени с ребенком

Фото: instagram.com/maksimartist

Фото: instagram.com/maksimartist

Фото: instagram.com/maksimartist 7. Ольга Шелест Ольга является другом для своих дочерей, поэтому девочки с мамой часто дурачатся и весело проводят время. Именно это заряжает детей позитивом.

Фото: instagram.com/olgashelest

Фото: instagram.com/olgashelest

Фото: instagram.com/olgashelest 8. Кристина Асмус Кристина для свой дочки Насти завела страницу в Instagram и помогает девочке ее вести. Асмус начала показывать ребенка, когда ей исполнилось 3 года, до этого фото девочки в сети не появлялись.

Фото: instagram.com/asmuskristina

Фото: instagram.com/asmuskristina

Фото: instagram.com/asmuskristina 9. Максим Галкин В отличие от других звезд, Максим часто выкладывает фото своих детей в социальных сетях. По фотографиям видно, что семья умеет активно отдыхать. Максим знает подход к детям и знает, как их развеселить. Зажигательная «Калинка-малинка». Максим Галкин показал, как танцуют Гарри и Лиза

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото: instagram.com/maxgalkinru 10. Татьяна Навка У Татьяны 2 дочки: Саша и Надя. В Instagram звезда написала: «Знаете, мне очень нравится выражение: «Дочь — это комплимент женщине от Бога, значит она достойна повторения!» Может это и нескромно, но я счастлива, что у меня две замечательные дочери! Правда, наша Саша сейчас сдаёт сессию, и мы с Надюшей желаем ей успешно всё сдать и присоединиться к нам! P.S. Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!» Поэтому, мечтаю ещё и о сыне!».

Фото: instagram.com/tatiana_navka

Фото: instagram.com/tatiana_navka

Фото: instagram.com/tatiana_navka 11. Максим Мирный Максим и его жена Ксения уделяют очень много времени воспитанию детей. Пара старается приучить их к порядку, не капризничать. Ксения рассказывала, что они с Максимом достаточно строгие родители, но всегда поддерживают своих детей и интересуются их увлечениями. Видеофакт: семья Максима Мирного показала, как украшает дом к новогодним праздникам

Фото: instagram.com/maxmirnyi

Фото: instagram.com/maxmirnyi

Фото: instagram.com/maxmirnyi 12. Юлия Пересильд Юлия редко выкладывает фотографии с детьми. Под одной из фото Юлия написала: «Вы , мои дорогие подписчики, знаете, как редко я выкладываю детей, но тут фото такое нежное... Не смогла сдержаться. Люблю. Моя любовь к ним безмерна, безгранична... Я таю... Растворяюсь в них».

Фото: instagram.com/juliaperesild

Фото: instagram.com/juliaperesild