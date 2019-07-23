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«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми

23 июля 2019 15:39
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Быть родителем – значит нести большую ответственность за ребенка, нужно уметь успевать все. Звездным родителям вдвойне тяжело: репетиции, выступления, гастроли, но про ребенка нельзя забыть, нужно и ему уделить время. Оказывается, звезды отлично с этим справляются, посмотрите на этих счастливых родителей.

1. Светлана Лобода

Светлана говорит, что старшая дочь Ева – ее главный фанат. Девочка любит путешествовать с мамой и поддерживать ее на выступлениях. В своем Instagram аккаунте певица написала: «Обожаю путешествовать с моей малышкой... Мы много разговариваем, Ева меня учит жизни… Наши дети в них наша сила, пусть радуют нас, пусть будут счастливы, пусть впитывают от нас лишь все самое лучшее».

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-1

Фото: instagram.com/lobodaofficial

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-3

Фото: instagram.com/lobodaofficial

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-5

Фото: instagram.com/lobodaofficial

2. Джиган

Джиган обожает проводить время с семьей. У рэпера 3 дочки. В Instagram аккаунте Джиган написал: «С днем рождения доченька! Майе сегодня исполнилось 2 годика! Будь всегда счастлива моя малышка! P.S. За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей, это уже 13-ый на троих! Happy! Это самое главное, остальное подождёт».

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-7

Фото: instagram.com/iamgeegun

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-9

Фото: instagram.com/iamgeegun

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-11

Фото: instagram.com/iamgeegun

3. Мария Кожевникова

Звезда «Универа» стала многодетной мамой. У Марии 3 сына. Актриса пока не показывает лицо младшего сына Васи, ждет, когда малыш подрастет. Кожевникова заявила, что 3 сына – это лучшее, что с ней произошло.

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-13

Фото: instagram.com/mkozhevnikova

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-15

Фото: instagram.com/mkozhevnikova

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-17

Фото: instagram.com/mkozhevnikova

4. Яна Рудковская

Яна хочет как можно больше внимания уделять увлечениям сына, она очень рада, что Саша решил заниматься фигурным катанием. Рудковская отмечает, что лед – его стихия. Яна всячески поддерживает малыша. Этим летом семья ездила в Disneyland и провела там отличные выходные.

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-19

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-21

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-23

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

5. Анфиса Чехова

Анфиса старается каждый отпуск проводить с сыном Соломоном. В этом году они отдыхали в Турции и отметили там день рождения мальчика. Чехова рассказала, что скоро это станет традицией: праздновать день рождения сына в Турции.

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-25

Фото: instagram.com/achekhova

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-27

Фото: instagram.com/achekhova

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-29

Фото: instagram.com/achekhova

6. Марина Максимова

Певица МакSим постоянно проводит время со старшей дочерью Александрой, это можно понять по аккаунту звезды в Instagram. А вот младшую дочь Марию певица пока не показывает. Марина старается всячески образовывать детей, поэтому у девочек не очень много свободного времени.

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«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-31

Фото: instagram.com/maksimartist

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-33

Фото: instagram.com/maksimartist

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-35

Фото: instagram.com/maksimartist

7. Ольга Шелест

Ольга является другом для своих дочерей, поэтому девочки с мамой часто дурачатся и весело проводят время. Именно это заряжает детей позитивом.

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-37

Фото: instagram.com/olgashelest

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-39

Фото: instagram.com/olgashelest

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-41

Фото: instagram.com/olgashelest

8. Кристина Асмус

Кристина для свой дочки Насти завела страницу в Instagram и помогает девочке ее вести. Асмус начала показывать ребенка, когда ей исполнилось 3 года, до этого фото девочки в сети не появлялись.

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-43

Фото: instagram.com/asmuskristina

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-45

Фото: instagram.com/asmuskristina

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-47

Фото: instagram.com/asmuskristina

9. Максим Галкин

В отличие от других звезд, Максим часто выкладывает фото своих детей в социальных сетях. По фотографиям видно, что семья умеет активно отдыхать. Максим знает подход к детям и знает, как их развеселить.

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«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-49

Фото: instagram.com/maxgalkinru

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-51

Фото: instagram.com/maxgalkinru

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-53

Фото: instagram.com/maxgalkinru

10. Татьяна Навка

У Татьяны 2 дочки: Саша и Надя. В Instagram звезда написала: «Знаете, мне очень нравится выражение: «Дочь — это комплимент женщине от Бога, значит она достойна повторения!» Может это и нескромно, но я счастлива, что у меня две замечательные дочери! Правда, наша Саша сейчас сдаёт сессию, и мы с Надюшей желаем ей успешно всё сдать и присоединиться к нам! P.S. Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!» Поэтому, мечтаю ещё и о сыне!».

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-55

Фото: instagram.com/tatiana_navka

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-57

Фото: instagram.com/tatiana_navka

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-59

Фото: instagram.com/tatiana_navka

11. Максим Мирный

Максим и его жена Ксения уделяют очень много времени воспитанию детей. Пара старается приучить их к порядку, не капризничать. Ксения рассказывала, что они с Максимом достаточно строгие родители, но всегда поддерживают своих детей и интересуются их увлечениями.

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«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-61

Фото: instagram.com/maxmirnyi

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-63

Фото: instagram.com/maxmirnyi

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-65

Фото: instagram.com/maxmirnyi

12. Юлия Пересильд

Юлия редко выкладывает фотографии с детьми. Под одной из фото Юлия написала: «Вы , мои дорогие подписчики, знаете, как редко я выкладываю детей, но тут фото такое нежное... Не смогла сдержаться. Люблю. Моя любовь к ним безмерна, безгранична... Я таю... Растворяюсь в них».

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-67

Фото: instagram.com/juliaperesild

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-69

Фото: instagram.com/juliaperesild

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми-71

Фото: instagram.com/juliaperesild

# Звезды

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