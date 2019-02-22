Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»

Новости России. Вот уже долгое время на экраны выходит юмористический киножурнал «Ералаш». За время своего существования киножурнал проложил дорогу на экраны многим ныне знаменитым актёрам. Кто эти люди, как они изменились за прошедшие годы – узнаем прямо сейчас. Фёдор Стуков.

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»

46-летний актёр, кинорежиссёр и креативный продюсер. Начал сниматься в 7 лет, в 9 лет впервые исполнил роль в «Ералаше». На заре своей карьеры был одним из самых известных актёров-детей.

Фото: instagram.com/stukofffedor

Юлия Волкова.

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»

34-летняя певица бывшая солистка поп-группы «Тату». После ухода из группы артистка пробовала попасть на «Евровидение-2012», но уступила «Бурановским бабушкам». Интересная информация: стала мамой в 19 лет, имеет не менее 11 татуировок.

Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Наталья Ионова (Глюкоза).

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»

32-летняя поп-певица, телеведущая, актриса кино и озвучивания. Наталья пришла в Ералаш в 11 лет. После участия в киножурнале Ионову заметили и пригласили сниматься в фильме, а вскоре появилась идея проекта «ГлюкoZа», который принёс Наталье популярность.

Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

Александр Головин.

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»

30-летний актёр театра и кино. Головина можно назвать ветераном «Ералаша», за плечами Александра 15 выпусков программы. Театрального образования у Головина нет, однако это не помешало ему стать успешным актёром. Он известен ролями в сериалах «Кадетство», «Кремлёвские курсанты», «Папины дочки», в фильмах «Ёлки» и «Сволочи».

Фото: instagram.com/s.a.n.e.k13

Антон Колесников.

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»

35-летний актёр театра, кино и дубляжа. Съёмки в «Ералаше» стали важной частью карьеры Колесникова. Больше занимается дубляжом иностранных фильмов. Интересные факты: любит кататься на сноуборде, играет на электрогитаре, знает четыре языка.

Фото: instagram.com/antoniokoles

Владимир Сычёв.

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»

47-летний актёр кино и телевидения. Сниматься Владимир начал в 12 лет. Как и многим другим, известность ему принесло участие в «Ералаше». Хотя длительного перерыва в съёмках у него не было, огромной популярностью Сычёв не пользовался. Повторный подъём карьеры пришёл к Владимиру благодаря роли в сериале «Физрук».

Фото: instagram.com/vladimirsychev

Ольга Кузьмина.

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»

31-летняя актриса театра и кино. В детстве занималась хореографией и акробатикой. Для Кузьминой исполнение роли в «Ералаше» стало первым опытом съёмок. Ольга известна ролями в сериалах «Счастливы вместе» и «Кухня».

Фото: instagram.com/kuzmummy