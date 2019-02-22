Прямой эфир

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»

22 февраля 2019 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Вот уже долгое время на экраны выходит юмористический киножурнал «Ералаш». За время своего существования киножурнал проложил дорогу на экраны многим ныне знаменитым актёрам.  

Кто эти люди, как они изменились за прошедшие годы – узнаем прямо сейчас.  

Фёдор Стуков.  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-1

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»  

46-летний актёр, кинорежиссёр и креативный продюсер. Начал сниматься в 7 лет, в 9 лет впервые исполнил роль в «Ералаше». На заре своей карьеры был одним из самых известных актёров-детей.  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-4

Фото: instagram.com/stukofffedor  

Юлия Волкова.  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-7

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»  

34-летняя певица бывшая солистка поп-группы «Тату». После ухода из группы артистка пробовала попасть на «Евровидение-2012», но уступила «Бурановским бабушкам». Интересная информация: стала мамой в 19 лет, имеет не менее 11 татуировок.  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-10

Фото: instagram.com/official_juliavolkova  

Наталья Ионова (Глюкоза).  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-13

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»  

32-летняя поп-певица, телеведущая, актриса кино и озвучивания. Наталья пришла в Ералаш в 11 лет. После участия в киножурнале Ионову заметили и пригласили сниматься в фильме, а вскоре появилась идея проекта «ГлюкoZа», который принёс Наталье популярность.  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-16

Фото: instagram.com/chistyakova_ionova  

Александр Головин.  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-19

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»  

30-летний актёр театра и кино. Головина можно назвать ветераном «Ералаша», за плечами Александра 15 выпусков программы. Театрального образования у Головина нет, однако это не помешало ему стать успешным актёром. Он известен ролями в сериалах «Кадетство», «Кремлёвские курсанты», «Папины дочки», в фильмах «Ёлки» и «Сволочи».  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-22

Фото: instagram.com/s.a.n.e.k13  

Антон Колесников.  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-25

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»  

35-летний актёр театра, кино и дубляжа. Съёмки в «Ералаше» стали важной частью карьеры Колесникова. Больше занимается дубляжом иностранных фильмов. Интересные факты: любит кататься на сноуборде, играет на электрогитаре, знает четыре языка.  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-28

Фото: instagram.com/antoniokoles  

Владимир Сычёв.  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-31

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»  

47-летний актёр кино и телевидения. Сниматься Владимир начал в 12 лет. Как и многим другим, известность ему принесло участие в «Ералаше». Хотя длительного перерыва в съёмках у него не было, огромной популярностью Сычёв не пользовался. Повторный подъём карьеры пришёл к Владимиру благодаря роли в сериале «Физрук».  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-34

Фото: instagram.com/vladimirsychev  

Ольга Кузьмина.  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-37

Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»  

31-летняя актриса театра и кино. В детстве занималась хореографией и акробатикой. Для Кузьминой исполнение роли в «Ералаше» стало первым опытом съёмок. Ольга известна ролями в сериалах «Счастливы вместе» и «Кухня».  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»-40

Фото: instagram.com/kuzmummy  

Не так давно мы решили посмотреть, как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты». 

Взглянуть на повзрослевших героинь можно здесь.  

# Кино # калейдоскоп # Фёдор Стуков # Юлия Волкова # Наталья Ионова # Глюкоза # Александр Головин # Антон Колесников # Владимир Сычёв # Ольга Кузьмина

Другие новости рубрики

Все новости
«На эти мероприятия мы приходим всей семьёй». Сотрудники «Белагропромбанка» почтили память погибших в ВОВ в Бресте
22 февраля 2019 08:29

«На эти мероприятия мы приходим всей семьёй». Сотрудники «Белагропромбанка» почтили память погибших в ВОВ в Бресте

«Немец – это ворюга в танке» и как уборщица киностудии стала видеооператором. Рассказываем о работе военкоров во времена ВОВ
22 февраля 2019 07:51

«Немец – это ворюга в танке» и как уборщица киностудии стала видеооператором. Рассказываем о работе военкоров во времена ВОВ

В Беларуси собирают «Фронтовой альбом»: присылайте фото и истории о ВОВ (события не обязательно должны быть героическими)
22 февраля 2019 07:05

В Беларуси собирают «Фронтовой альбом»: присылайте фото и истории о ВОВ (события не обязательно должны быть героическими)