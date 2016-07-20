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«Звёздные грядки» певицы Ларисы Грибалёвой

20 июля 2016 07:58
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На участке талантливой исполнительницы Ларисы Грибалёвой всё продумано до мелочей. Здесь есть несколько зон с разным предназначением: декоративная, функциональная и развлекательная.

Декоративная зона радует глаз и восхищает своей красотой. Участок певицы круглый год зелёный – ведь Лариса отдаёт предпочтение хвойным растениям. Высокие туи и можжевельник прекрасно соседствуют друг с другом и создают многоуровневую композицию.

На «звёздном участке» много ярких цветов.

Функциональную зону можно разделить на сад и огород. В последнем – «вымахали» лук и чеснок. Здесь даже нашлось место для картошки, которая уже порадовала молоденькими корнеплодами.

А вот детям певицы больше интересна малина. Эта ягода, к слову, самая любимая и Ларисы. Поэтому на участке малинник занимает большую площадь.

# Растения и цветы # Фотофакт # Лариса Грибалёва

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