«Звёздные грядки» певицы Ларисы Грибалёвой

На участке талантливой исполнительницы Ларисы Грибалёвой всё продумано до мелочей. Здесь есть несколько зон с разным предназначением: декоративная, функциональная и развлекательная.

Декоративная зона радует глаз и восхищает своей красотой. Участок певицы круглый год зелёный – ведь Лариса отдаёт предпочтение хвойным растениям. Высокие туи и можжевельник прекрасно соседствуют друг с другом и создают многоуровневую композицию.

На «звёздном участке» много ярких цветов.

Функциональную зону можно разделить на сад и огород. В последнем – «вымахали» лук и чеснок. Здесь даже нашлось место для картошки, которая уже порадовала молоденькими корнеплодами.

А вот детям певицы больше интересна малина. Эта ягода, к слову, самая любимая и Ларисы. Поэтому на участке малинник занимает большую площадь.