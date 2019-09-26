«Мы жили не у черты бедности, а за нею». Пять малоизвестных фактов об Ани Лорак

27 сентября Ани Лорак исполнится 41 год. Певица гастролирует по миру со своим шоу, записывает новые альбомы и воспитывает 8-летнюю Софию. А еще много путешествует, получает различные музыкальные премии и является источником вдохновения для многих. Ани Лорак – пример отличной певицы и женщины. Мы собрали самые интересные факты о народной артистке Украины в нашем материале. О детстве Детство тогда еще Каролины проходило нелегко: родители разошлись еще до ее рождения. Малышка жила с мамой и братьями бедно. Певица рассказывала, что дом был без удобств, первое время семья спала на одном большом матрасе. Осенью Каролина с братьями прижимались друг к другу, чтобы не замерзнуть. Ани Лорак:

Мы жили не у черты бедности, а за нею. Новые вещи не покупали. Я носила одежду, доставшуюся мне от среднего брата, - мальчиковые штанишки, рубашечки, штопанные-перештопанные колготки.

Фото: instagram.com/anilorak

Чтобы прокормить семью, мама Ани Лорак постоянно работала. Из-за этого в 6 лет Каролину с братьями отдали в школу-интернат, они там проучились до седьмого класса. Будущая певица увлекалась музыкой с четырех лет. Малышка часто была участницей вокальных конкурсов в школе. Об «Евровидении» В 2008 году Ани Лорак представила Украину на конкурсе «Евровидение». Певица исполнила зажигательную композицию «Shady Lady» и влюбила в себя Европу. Песню написал Филипп Киркоров. Журналисты узнавали у Лорак, почему композицию для нее писал именно он. Ани тогда пояснила, что в ее стране есть много достойных профессионалов, но они бы не смогли серьезно подготовить ее. От Лорак до Лазарева. Как подопечные Киркорова выступали на «Евровидении» Выступление Ани Лорак в Белграде высоко оценили эксперты, музыкальные критики, а также журналисты и фанаты. Исполнительница заняла второе место.

Фото: instagram.com/anilorak

Певица в одном из интервью после конкурса признавалась, что рассчитывала на первое место. Тогда победу забрал Дима Билан. Во время исполнения певица чувствовала большую поддержку от команды, страны и зрителей, поэтому была удивлена финальным результатам. О дочери София появилась у Ани Лорак в 2011 году от брака с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Крестным отцом девочки стал Филипп Киркоров. Певица активно делится с поклонниками кадрами с дочерью в своем Instagram-аккаунте. Лорак показывает на фотографиях нежные чувства. Певица рассказывала, что относится к Софии не только как к дочери,но и как к своей маленькой подруге. Ани Лорак:

Любовь – это лучшая молитва. Мы обнимаемся каждое утро, целуемся, желаем друг другу хорошего дня. Никто не может уйти из дома, не обнявшись, не поцеловавшись. 2 сентября певица опубликовала в своих соцсетях фотографию с первого школьного дня. На нем София и Ани обнимаются, одетые в деловой стиль. День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке

Фото: instagram.com/anilorak

В день рождения Ани Лорак эмоционально подписывала фото с дочерью: «Мое солнце! Мое счастье! Это мой самый любимый день в году! День твоего рождения! Люблю тебя!» София участвует в фотосессиях известной мамы и посещает с ней музыкальные премии. О разводе Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились летом 2009 года. Спустя годы брака, Лорак подала документы на развод. 31 января 2019 года пару развели в одном из судов Киева. Причиной развода стала неверность бизнесмена. В документах было указано, что у пары не было общих взглядов на жизнь, а также доверия и чувств. После развода София осталась жить с мамой. Ани Лорак не запретила экс-супругу видеться с дочерью, потому что не считает, что ребенок должен лишаться встреч с папой.

Фото: instagram.com/anilorak

Уже весной певица появилась на одной из церемоний в эффектном наряде. Она открыто общалась с журналистами и выглядела легкой и счасливой. В июне, а затем еще и в августе Ани Лорак публиковала в своем Instagram-аккаунте фотографии с новым возлюбленным. О красоте Ани Лорак считают одной из самых красивых женщин шоу-бизнеса. Все благодаря здоровому образу жизни и уходу за собой. Певица рассказывала, что первое и самое важное правило свежести – это 8-9 часовой сон. Также Ани не ест после шести вечера и ежедневно делает зарядку. Лорак отмечает, что если находится свободное время, то лучше его посвятить себе.

Фото: instagram.com/anilorak