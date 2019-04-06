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«Хваталась то за тарелки, то за пылесос». Юлия Савичева рассказала о первых месяцах декретного отпуска

06 апреля 2019 12:10
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Новости России. Российская певица Юлия Савичева рассказала о том, как чувствовала себя в первые месяцы декретного отпуска. По словам исполнительницы, потребовалось много времени, чтобы она привыкла никуда не торопиться.  

«За 15 лет бесконечных съёмок, концертов я привыкла к жизни в дороге – с площадки на площадку, из города в город, так что, когда бежать было никуда не нужно, я просыпалась рано утром, по несколько раз протирала полки, хваталась то за тарелки, то за пылесос», – рассказывает Юлия на своей странице в Instagram.  

«Хваталась то за тарелки, то за пылесос». Юлия Савичева рассказала о первых месяцах декретного отпуска-1

Фото: instagram.com/yuliasavicheva  

Артистке казалось, что она что-то не успевает сделать, а если успевает, то не доводит дело до конца. Певица с улыбкой вспоминает, как близкие терпеливо забирали у неё тарелки и пылесос.  

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«Этот период был одним из самых счастливых периодов в моей жизни, потому что я почувствовала по-настоящему, что значит быть женщиной, как это, когда ты можешь потратить время на себя и на свою семью. За это время мы с мужем стали намного лучше понимать друг друга, потому что наконец-то появилось время поговорить о тех вещах, о которых нужно говорить долго, никуда не спеша», – добавила Савичева.  

«Хваталась то за тарелки, то за пылесос». Юлия Савичева рассказала о первых месяцах декретного отпуска-4

Фото: instagram.com/yuliasavicheva  

Юлия считает, что временами нужно делать перерывы, чтобы просто отдохнуть, подумать и принять какие-либо решения. По словам исполнительницы, все те решения, которые она приняла в спокойный период своей жизни, оказались правильными.  

Савичева вышла замуж в октябре 2014 года за композитора Александра Аршинова.  

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# Звезды # калейдоскоп # Юлия Савичева

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