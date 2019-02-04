Дарья Домрачева рассказала о способах релаксации и как реагирует на критику в соцсетях

Новости Беларуси. На днях сайт Европейских игр опубликовал интервью с олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой. В 2018 году выдающаяся белорусская биатлонистка завершила спортивную карьеру, но продолжает заниматься иной спортивной деятельностью. Например, она стала первым обладателем почётного звания «Звёздный посол II Европейских игр 2019 года».

Фото: instagram.com/dadofun

В звании посла Домрачева провела открытый олимпийский урок в НОК Беларуси, а также дала интервью OnAir. «Мне было четыре года, когда моя семья переехала жить в Сибирь. Это время я не просто запомнила. В маленьком сибирском городке Нягань прошёл большой период моей жизни», – начала рассказывать Дарья. Снежные забавы: Дарья Домрачева впервые показала видео с 2-летней дочерью Спортсменка с теплотой вспоминает те морозные солнечные деньки своего детства, тренировки и знакомства с приятными людьми. «Это незабываемое время и неповторимый опыт. Тот опыт, который закаляет», – охарактеризовала биатлонистка свою жизнь в Сибири. Родилась Домрачева в семье архитекторов, а на лыжи стала в шесть лет вслед за братом, который позже пошёл по стопам родителей. А вот маленькой Дарье это занятие очень понравилось. «С каждым днём всё больше и больше я чувствовала настоящую свободу на лыжне. Прямо какое-то ощущение полёта», – описывает олимпийская чемпионка. Домрачева поделилась трогательными фото с домашнего ужина в Норвегии

Фото: minsk2019.by

Домрачева также упомянула, что глава СБР Александр Тихонов никогда не говорил ей о её бесперспективности. Просто её родители сперва думали пожить в Сибири всего пару лет, но в итоге остались на 13. Позже с возвращением на родину их поторопил главный тренер сборной РБ по биатлону Николай Захаров. Так и началась спортивная карьера Дарьи в Беларуси. К негативу в соцсетях биатлонистка относится философски. Спортсменка согласна, что иногда бывает полезная критика, но если на человека обрушивается шквал негативных эмоций – лучше их игнорировать. «Большинство видит в успешных людях только результат. И далеко не все спешат задуматься над тем, каких трудов стоит этот успех», – отмечает спортсменка. К неудачам Дарья тоже советует относиться спокойно. По её словам, жизнь состоит из череды побед и поражений. И поражения нужно уметь принимать. «Только приняв и отпустив, ты сможешь через них перешагнуть и двигаться к следующим победам», – считает белоруска. Бьорндален и Домрачева покатались на 450-тонном самосвале. Экскурсия в 5 фотографиях

Фото: minsk2019.by

О своём будущем Дарья задумывалась нередко. Она представляла себя чемпионкой мира, но об Олимпиадах мыслей не было. И когда Домрачева первый раз стала чемпионкой ОИ, она предпочла не радоваться раньше времени. А потом биатлонистка победила ещё дважды. Также спортсменка упомянула, что придерживается мнения, что не обстоятельства управляют человеком, а человек обстоятельствами. Говоря о большом спорте, биатлонистка отметила, что есть разница между обычным спортом и большим. В первом случае человек занимается для своего здоровья и хорошего настроения, но большой спорт – это изматывающие тренировки ради единственной цели. Однако большой спорт раскрывает внутренние силы организма. «Человек выходит на другой уровень понимания происходящего. Вообще, любая деятельность, если ты погружаешься в неё всерьёз и надолго, открывает человеку самого себя», – добавила олимпийская чемпионка. Есть третья медаль Беларуси на ОИ! Биатлонистки завоевали золото в эстафете

Фото: minsk2019.by

Сама Дарья с психологами не работала, но к их команде иногда привлекали специалистов этой области. В итоге Домрачева заинтересовалась способами релаксации. «Самый простой способ справиться с волнением – дышать», – утверждает биатлонистка. Самую сложную гонку в своей карьере спортсменка выбрать не смогла, но самой ответственной считает олимпийскую эстафету в Корее. Что касается соперниц, то соперничала Дарья с собой. «Выиграв кучу гонок, я всегда помнила: биатлон – это важное, но не самое главное», – размышляет Домрачева. После ухода из большого спорта олимпийская чемпионка не отказалась от спорта полностью. Просто теперь тренировки не столь интенсивны, и у биатлонистки появилось время на другие интересы. Например, Дарья создаёт свой бренд одежды, путешествует, планирует серьёзнее заняться учёбой и много времени проводит с дочкой. Уле-Эйнару Бьорндалену – 45 лет. Биатлонист показал лучший подарок на свой день рождения

Фото: instagram.com/dadofun