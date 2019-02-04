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Дарья Домрачева рассказала о способах релаксации и как реагирует на критику в соцсетях

04 февраля 2019 12:48
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Новости Беларуси. На днях сайт Европейских игр опубликовал интервью с олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой.  

В 2018 году выдающаяся белорусская биатлонистка завершила спортивную карьеру, но продолжает заниматься иной спортивной деятельностью. Например, она стала первым обладателем почётного звания «Звёздный посол II Европейских игр 2019 года».  

Дарья Домрачева рассказала о способах релаксации и как реагирует на критику в соцсетях-1

Фото: instagram.com/dadofun  

В звании посла Домрачева провела открытый олимпийский урок в НОК Беларуси, а также дала интервью OnAir.  

«Мне было четыре года, когда моя семья переехала жить в Сибирь. Это время я не просто запомнила. В маленьком сибирском городке Нягань прошёл большой период моей жизни», – начала рассказывать Дарья.  

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Спортсменка с теплотой вспоминает те морозные солнечные деньки своего детства, тренировки и знакомства с приятными людьми.  

«Это незабываемое время и неповторимый опыт. Тот опыт, который закаляет», – охарактеризовала биатлонистка свою жизнь в Сибири.  

Родилась Домрачева в семье архитекторов, а на лыжи стала в шесть лет вслед за братом, который позже пошёл по стопам родителей. А вот маленькой Дарье это занятие очень понравилось.  

«С каждым днём всё больше и больше я чувствовала настоящую свободу на лыжне. Прямо какое-то ощущение полёта», – описывает олимпийская чемпионка.  

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Дарья Домрачева рассказала о способах релаксации и как реагирует на критику в соцсетях-4

Фото: minsk2019.by  

Домрачева также упомянула, что глава СБР Александр Тихонов никогда не говорил ей о её бесперспективности. Просто её родители сперва думали пожить в Сибири всего пару лет, но в итоге остались на 13. Позже с возвращением на родину их поторопил главный тренер сборной РБ по биатлону Николай Захаров. Так и началась спортивная карьера Дарьи в Беларуси.  

К негативу в соцсетях биатлонистка относится философски. Спортсменка согласна, что иногда бывает полезная критика, но если на человека обрушивается шквал негативных эмоций – лучше их игнорировать.  

«Большинство видит в успешных людях только результат. И далеко не все спешат задуматься над тем, каких трудов стоит этот успех», – отмечает спортсменка.  

К неудачам Дарья тоже советует относиться спокойно. По её словам, жизнь состоит из череды побед и поражений. И поражения нужно уметь принимать.  

«Только приняв и отпустив, ты сможешь через них перешагнуть и двигаться к следующим победам», – считает белоруска.  

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Дарья Домрачева рассказала о способах релаксации и как реагирует на критику в соцсетях-7

Фото: minsk2019.by  

О своём будущем Дарья задумывалась нередко. Она представляла себя чемпионкой мира, но об Олимпиадах мыслей не было. И когда Домрачева первый раз стала чемпионкой ОИ, она предпочла не радоваться раньше времени. А потом биатлонистка победила ещё дважды.  

Также спортсменка упомянула, что придерживается мнения, что не обстоятельства управляют человеком, а человек обстоятельствами.  

Говоря о большом спорте, биатлонистка отметила, что есть разница между обычным спортом и большим. В первом случае человек занимается для своего здоровья и хорошего настроения, но большой спорт – это изматывающие тренировки ради единственной цели. Однако большой спорт раскрывает внутренние силы организма.  

«Человек выходит на другой уровень понимания происходящего. Вообще, любая деятельность, если ты погружаешься в неё всерьёз и надолго, открывает человеку самого себя», – добавила олимпийская чемпионка.  

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Дарья Домрачева рассказала о способах релаксации и как реагирует на критику в соцсетях-10

Фото: minsk2019.by  

Сама Дарья с психологами не работала, но к их команде иногда привлекали специалистов этой области. В итоге Домрачева заинтересовалась способами релаксации.  

«Самый простой способ справиться с волнением – дышать», – утверждает биатлонистка.  

Самую сложную гонку в своей карьере спортсменка выбрать не смогла, но самой ответственной считает олимпийскую эстафету в Корее. Что касается соперниц, то соперничала Дарья с собой.  

«Выиграв кучу гонок, я всегда помнила: биатлон – это важное, но не самое главное», – размышляет Домрачева.  

После ухода из большого спорта олимпийская чемпионка не отказалась от спорта полностью. Просто теперь тренировки не столь интенсивны, и у биатлонистки появилось время на другие интересы. Например, Дарья создаёт свой бренд одежды, путешествует, планирует серьёзнее заняться учёбой и много времени проводит с дочкой.  

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Дарья Домрачева рассказала о способах релаксации и как реагирует на критику в соцсетях-13

Фото: instagram.com/dadofun  

«Главная задача человека – делать так, чтобы мир вокруг становился прекраснее. Не важно, какой это будет мир: мир одной семьи, одного человека или мир в целом», – закончила свой рассказ Домрачева.  

Стоит отметить, что знаменитая белорусская спортсменка не только рассказала о себе много интересного, но и приняла участие в фотосессии.  

Посмотреть на «Голливудский» образ Дарьи Домрачевой можно здесь.  

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева

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