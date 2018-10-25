Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Новости Беларуси. 25 октября в Минске четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева впервые представила свою линию одежды. Показ состоялся в рамках Brands Fashion Show, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увидеть воочию коллекцию собралось немало представителей бомонда и фанатов спортивного стиля.

В первых рядах была и корреспондент Анастасия Дехтяр.

Впервые сундук с коллекцией одежды четырехкратная олимпийская чемпионка приоткрыла два года назад на «Гонке легенд».

25 октября спортлуки в стиле Дарьи продемонстрировали на показе Brands Fashion Show.

В дефиле приняли участие легендарные белорусские спортсмены.

Поло, толстовки, свитшоты, леггинсы, комбинезоны, бейсболки.

Модели экипированы с головы до ног комфортными и стильными предметами гардероба.

Коллекции для мужчин и женщин, аскетичные принты.

Подчеркивается и принадлежность к бренду – на футболках силуэты и портреты биатлонистки.

Такая промо-продукция явно порадует фанатов и ЗОЖников.

Ирина Николаева, организатор показа Brands Fashion Show:

Даша, вдохновившись своими наградами, решила, по ее словам, проложить мост между собой и своими болельщиками, создав коллекцию спортивной одежды, которая призвана вдохновлять людей на движение, вдохновлять работать над собой, вдохновлять вести здоровый образ жизни.

Звезда мирового биатлона и не только по свидетельствам папарацци предпочитает в повседневности спортивный стиль.

Ее личный мust have уходящего сезона – хлопковый комбинезон DaDo.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Некоторые из представленных моделей отшивались буквально за пару минут до начала показа, поэтому протестированы в движении еще не были. Но все спортсмены остаются довольны и тестируют, можно сказать, прямо с пылу с жару.

Вердикт мировых модных заговорщиков таков: интерес к спортивной стилистике ощутимо возрос, и в 2018-2019 году модницы будут чаще отдавать предпочтение отдельным элементам, позаимствованным из профессиональной одежды спортсменов.

Учитывая мировые модные веяния и белорусскую приверженность к спортстайлу, линейка одежды получилась актуальной.

Любовь Черкашина, призер Олимпийских игр-2012 по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Беларуси:

На показе была в этом замечательном платье. Оно немножко тепленькое, что мне очень нравится. Оно очень спортивное. В принципе, это и есть то крутое направление, которого, может быть, нам не совсем хватало.

Надежда Скардино, чемпион Олимпийских игр-2018 по биатлону:

Очень хорошее качество, и рисунок красивый. Поэтому я думаю, что, может быть, в ближайшем будущем наша команда будет выходить уже в костюмах Дарьи Домрачевой.

В зале модного показа – вип-публика. Ведь спорт теперь в нашей стране связывает не только атлетов: политики, чиновники, бизнесмены выходят на пробежки, велопрогулки и лыже-роллерные трассы.