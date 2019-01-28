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Уле-Эйнару Бьорндалену – 45 лет. Биатлонист показал лучший подарок на свой день рождения

28 января 2019 12:34
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Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отметил юбилей.

Спортсмену 27 января исполнилось 45 лет.

Свой праздник Бьорндален встретил в Антхольце, где проходил этап Кубка мира по биатлону. Восьмикратного олимпийского чемпиона поздравили в присутствии коллег. Кадры с поздравлением опубликовала супруга Бьорндалена – Дарья Домрачева, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

На своей странице в Instagram он выложил пост о том, как поздравляли спортсмена.

Дмитрий Губерниев:
Только нашей биатлонной бригаде оргкомитет соревнований в Италии поручил поздравить Уле-Эйнара Бьорндалена с днём рождения!!!! 45 лет!!! Любим тебя, легенда!!!! Здоровья!!!!

Уле-Эйнару Бьорндалену – 45 лет. Биатлонист показал лучший подарок на свой день рождения-1

Скриншот из видео со страницы instagram.com/guberniev_dmitry

В комментариях люди присоединились к поздравлениям, поблагодарили спортсмена за незабываемые гонки и пожелали быть здоровым и не останавливаться на достигнутом.

Сам Уле-Эйнар показал трогательное фото. Кто-то под окном на снегу вытоптал поздравление.

Уле-Эйнар Бьорндален:
Лучший подарок сегодня.

Уле-Эйнару Бьорндалену – 45 лет. Биатлонист показал лучший подарок на свой день рождения-4

Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen

Возможно, такое милое послание на снегу спортсмену оставила его семья – Дарья Домрачева вместе с дочкой Ксенией.

Дарья Домрачева с дочкой испекли булочки и поздравили Бьорндалена (смотрите здесь).

# Биатлон # калейдоскоп # Уле-Эйнар Бьорндален # Дарья Домрачева # Дмитрий Губерниев # Фотофакт

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