Уле-Эйнару Бьорндалену – 45 лет. Биатлонист показал лучший подарок на свой день рождения

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отметил юбилей.

Спортсмену 27 января исполнилось 45 лет.

Свой праздник Бьорндален встретил в Антхольце, где проходил этап Кубка мира по биатлону. Восьмикратного олимпийского чемпиона поздравили в присутствии коллег. Кадры с поздравлением опубликовала супруга Бьорндалена – Дарья Домрачева, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

На своей странице в Instagram он выложил пост о том, как поздравляли спортсмена.

Дмитрий Губерниев:

Только нашей биатлонной бригаде оргкомитет соревнований в Италии поручил поздравить Уле-Эйнара Бьорндалена с днём рождения!!!! 45 лет!!! Любим тебя, легенда!!!! Здоровья!!!!