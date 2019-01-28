Уле-Эйнару Бьорндалену – 45 лет. Биатлонист показал лучший подарок на свой день рождения

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отметил юбилей.
Спортсмену 27 января исполнилось 45 лет.
Свой праздник Бьорндален встретил в Антхольце, где проходил этап Кубка мира по биатлону. Восьмикратного олимпийского чемпиона поздравили в присутствии коллег. Кадры с поздравлением опубликовала супруга Бьорндалена – Дарья Домрачева, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
На своей странице в Instagram он выложил пост о том, как поздравляли спортсмена.
Дмитрий Губерниев:
Только нашей биатлонной бригаде оргкомитет соревнований в Италии поручил поздравить Уле-Эйнара Бьорндалена с днём рождения!!!! 45 лет!!! Любим тебя, легенда!!!! Здоровья!!!!