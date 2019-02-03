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Алина Загитова рассказала, что поднимает ей настроение

03 февраля 2019 11:17
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Новости России. Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что может поднять ей настроение.

Своим секретом девушка поделилась в Instagram.

Алина Загитова:
Обожаю делать мейкап, всегда настроение поднимается... Даже после насыщенной недели тренировок.

Алина Загитова рассказала, что поднимает ей настроение-1

Фото: instagram.com/azagitova

На минувшей неделе завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице – Софье Самодуровой.

На трибунах Алину Загитову поддерживали сотни болельщиков, которые после выступления подарили ей множество плюшевых игрушек. Спортсменка приняла решение подарить «плюшевый флешмоб» детям из детского дома.

Алина Загитова рассказала, что поднимает ей настроение-4

Фото: fsrussia.ru

Впереди фигуристов ожидает чемпионат мира, который пройдет в Японии в марте.

Загитова, Самодурова, Самарин и другие. Такими фигуристов вы еще не видели (здесь подробнее).

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Фотофакт

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