Алина Загитова рассказала, что поднимает ей настроение

Новости России. Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что может поднять ей настроение. Своим секретом девушка поделилась в Instagram. Алина Загитова:

Обожаю делать мейкап, всегда настроение поднимается... Даже после насыщенной недели тренировок.

Фото: instagram.com/azagitova

На минувшей неделе завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице – Софье Самодуровой. На трибунах Алину Загитову поддерживали сотни болельщиков, которые после выступления подарили ей множество плюшевых игрушек. Спортсменка приняла решение подарить «плюшевый флешмоб» детям из детского дома.

Фото: fsrussia.ru