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«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети

31 января 2019 12:32
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Новости Беларуси. Звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева приняла участие в яркой фотосессии.

Бекстейдж съемки был опубликован в официальном Instagram-аккаунте турнира. В видео запечатлены фрагменты зимней фотосессии олимпийской чемпионки.

«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети-1

Фото: instagram.com/dadofun

Результат съемки, а также интервью со спортсменкой, можно будет увидеть в февральском номере бортового журнала OnAir.

«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети-4

Скриншот из видео, опубликованного на странице instagram.com/minsk2019by

В середине января кадрами с фотосесии Дарья Домрачева поделилась на своей странице в Instagram.

Дарья Домрачева:
Настроение на площадке и атмосфера в команде – то, что делает процесс работы приятным. 

Дарья Домрачева летом 2018 года стала первым звёздным послом II Европейских игр

«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети-7

Фото: instagram.com/dadofun

Болельщики и поклонники оценили результат и отметили, что образы получились очень стильными и нежными.  

«Голливудская дива», – отметили в комментариях. 

«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети-10

Скриншот из видео, опубликованного на странице instagram.com/minsk2019by

В середине января Дарья Домрачева приняла участие в маскараде на льду, который был организован Дирекцией II Европейских игр.

А на минувших выходных супруг спортсменки отметил юбилей.

Какой подарок запомнился Уле-Эйнару Бьорндалену, смотрите здесь.

# Европейские игры # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Фотофакт

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