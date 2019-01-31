«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети

Новости Беларуси. Звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева приняла участие в яркой фотосессии.
Бекстейдж съемки был опубликован в официальном Instagram-аккаунте турнира. В видео запечатлены фрагменты зимней фотосессии олимпийской чемпионки.
Новости Беларуси. Звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева приняла участие в яркой фотосессии.
Бекстейдж съемки был опубликован в официальном Instagram-аккаунте турнира. В видео запечатлены фрагменты зимней фотосессии олимпийской чемпионки.
Фото: instagram.com/dadofun
Результат съемки, а также интервью со спортсменкой, можно будет увидеть в февральском номере бортового журнала OnAir.
Скриншот из видео, опубликованного на странице instagram.com/minsk2019by
В середине января кадрами с фотосесии Дарья Домрачева поделилась на своей странице в Instagram.
Дарья Домрачева:
Настроение на площадке и атмосфера в команде – то, что делает процесс работы приятным.
Дарья Домрачева летом 2018 года стала первым звёздным послом II Европейских игр
Фото: instagram.com/dadofun
Болельщики и поклонники оценили результат и отметили, что образы получились очень стильными и нежными.
«Голливудская дива», – отметили в комментариях.
Скриншот из видео, опубликованного на странице instagram.com/minsk2019by
В середине января Дарья Домрачева приняла участие в маскараде на льду, который был организован Дирекцией II Европейских игр.
А на минувших выходных супруг спортсменки отметил юбилей.
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