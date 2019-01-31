«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети

Новости Беларуси. Звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева приняла участие в яркой фотосессии. Бекстейдж съемки был опубликован в официальном Instagram-аккаунте турнира. В видео запечатлены фрагменты зимней фотосессии олимпийской чемпионки.

Фото: instagram.com/dadofun

Результат съемки, а также интервью со спортсменкой, можно будет увидеть в февральском номере бортового журнала OnAir.

Скриншот из видео, опубликованного на странице instagram.com/minsk2019by

В середине января кадрами с фотосесии Дарья Домрачева поделилась на своей странице в Instagram. Дарья Домрачева:

Настроение на площадке и атмосфера в команде – то, что делает процесс работы приятным. Дарья Домрачева летом 2018 года стала первым звёздным послом II Европейских игр

Фото: instagram.com/dadofun

Болельщики и поклонники оценили результат и отметили, что образы получились очень стильными и нежными. «Голливудская дива», – отметили в комментариях.

Скриншот из видео, опубликованного на странице instagram.com/minsk2019by