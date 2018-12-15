Домрачева поделилась трогательными фото с домашнего ужина в Норвегии

Новости Беларуси. Белорусская битлонистка Дарья Домрачева поделилась снимками с домашнего ужина в Норвегии. «Давайте начнём! Ням-ням», – написала олимпийская чемпионка.

Фото: instagram.com/dadofun

Рецепт норвежского печенья от Дарьи Домрачевой смотрите здесь. После публикации сразу посыпались добрые комментарии поклонников спортсменки и её супруга Бьорндалена. «Какое счастье, что лучший биатлонист всех времён женился на лучшей девушке биатлона! Счастья вам и всего наилучшего! И побольше сообщений в инстаграме, чтобы мы могли за вас радоваться!», «Дарья, замечательные фото! Очень интересно и необычно видеть Вас и Уле в домашней обстановке, а не в костюмах, очках и на трассе»,

Фото: instagram.com/dadofun

«Ой! Как душевно! Детишки, это ваши племянники?», «Уле Эйнар за шеф-повара был? Хорош и в этой роли!». Немного позже Дарья пояснила, что в Норвегии по пятницам во многих семьях устраивается день Тако. Судя по снимку, на обеденном столе должны быть разноцветные яркие продукты. В то же время несколько удивляет отсутствие мяса. Если присмотреться, на тарелках помидоры, огурцы, перец, какая-то зелень и, возможно, картофель и гречка.

Фото: instagram.com/dadofun