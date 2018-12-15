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Домрачева поделилась трогательными фото с домашнего ужина в Норвегии

15 декабря 2018 14:24
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Новости Беларуси. Белорусская битлонистка Дарья Домрачева поделилась снимками с домашнего ужина в Норвегии.  

«Давайте начнём! Ням-ням», – написала олимпийская чемпионка.  

Домрачева поделилась трогательными фото с домашнего ужина в Норвегии-1

Фото: instagram.com/dadofun  

Рецепт норвежского печенья от Дарьи Домрачевой смотрите здесь.  

После публикации сразу посыпались добрые комментарии поклонников спортсменки и её супруга Бьорндалена.  

«Какое счастье, что лучший биатлонист всех времён женился на лучшей девушке биатлона! Счастья вам и всего наилучшего! И побольше сообщений в инстаграме, чтобы мы могли за вас радоваться!»,  

«Дарья, замечательные фото! Очень интересно и необычно видеть Вас и Уле в домашней обстановке, а не в костюмах, очках и на трассе»,  

Домрачева поделилась трогательными фото с домашнего ужина в Норвегии-4

Фото: instagram.com/dadofun  

«Ой! Как душевно! Детишки, это ваши племянники?»,  

«Уле Эйнар за шеф-повара был? Хорош и в этой роли!».  

Немного позже Дарья пояснила, что в Норвегии по пятницам во многих семьях устраивается день Тако. Судя по снимку, на обеденном столе должны быть разноцветные яркие продукты. В то же время несколько удивляет отсутствие мяса. Если присмотреться, на тарелках помидоры, огурцы, перец, какая-то зелень и, возможно, картофель и гречка.  

Домрачева поделилась трогательными фото с домашнего ужина в Норвегии-7

Фото: instagram.com/dadofun  

«Здорово создавать свой собственный вкус из этих ярких ингредиентов – почти как рисовать свою картину. Ещё один вид искусства?», – задумалась Домрачева.  

Летом 2018 года Дарья Домрачева завершила спортивную карьеру. С того момента Уле и Дарья побывали на море, съездили на финальный матч ЧМ-2018 в «Лужники», полетали на вертолёте, покатались на 450-тонном самосвале и успели ещё много всего.

Осенью 2018 года Домрачева и её дочь булочками поздравили Уле-Эйнара с Днём отца.  

«Отмечаем Папин день в Норвегии булочками с изюмом» (здесь подробности).  

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле Эйнар Бьордален # Фотофакт

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