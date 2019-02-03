Прямой эфир

Децл заявлял, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет

03 февраля 2019 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Известный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля из-за остановки сердца. Это произошло в Ижевске после концерта. Музыканту было 35 лет.

«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти

Пользователи соцсетей скорбят о смерти артиста и приносят свои соболезнования родным и близким, говоря о том, что помнят его музыку с детства. Однако некоторые комментаторы вспомнили интервью Децла, в котором он говорил, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет.

Децл заявлял, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет-1

Фото: instagram.com/juzeppejostko

Такое интервью действительно существует. Беседа с Кириллом Толмацким состоялась в Воронеже осенью 2015 года. В интервью местной газете артист рассказал следующее:

«Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой».

Децл заявлял, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет-4

Фото: instagram.com/juzeppejostko

К сожалению, музыкант действительно скончался. Информацию о смерти Децла подтвердили его родные и концертный директор.

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото (смотрите здесь).

# Некролог # калейдоскоп # Децл # Кирилл Толмацкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алина Загитова рассказала, что поднимает ей настроение
03 февраля 2019 11:17

Алина Загитова рассказала, что поднимает ей настроение

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
03 февраля 2019 10:00

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото

«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти
03 февраля 2019 07:41

«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти