Децл заявлял, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет

Пользователи соцсетей скорбят о смерти артиста и приносят свои соболезнования родным и близким, говоря о том, что помнят его музыку с детства. Однако некоторые комментаторы вспомнили интервью Децла, в котором он говорил, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет.

Новости России. Известный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля из-за остановки сердца. Это произошло в Ижевске после концерта. Музыканту было 35 лет.

Такое интервью действительно существует. Беседа с Кириллом Толмацким состоялась в Воронеже осенью 2015 года. В интервью местной газете артист рассказал следующее:

«Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой».