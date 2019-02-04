«Мы были пионерами жанра». Тимати показал архивное фото с Децлом

Новости России. Третьего февраля на 36 году жизни скончался популярный российский рэпер «нулевых» Децл. В память о нём хип-хоп исполнитель Тимати поделился давним совместным снимком.

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото

«Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 99г мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю как всё это получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром», – вспомнил Тимати.