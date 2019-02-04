«Мы были пионерами жанра». Тимати показал архивное фото с Децлом

Новости России. Третьего февраля на 36 году жизни скончался популярный российский рэпер «нулевых» Децл. В память о нём хип-хоп исполнитель Тимати поделился давним совместным снимком.
Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
«Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 99г мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю как всё это получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром», – вспомнил Тимати.
Фото: instagram.com/timatiofficial
Пользователи соцсетей согласились с артистом.
«Децл – легенда, красавчик и целая эпоха. Покойся с миром»,
«Всегда помню. Всегда с его творчеством по жизни шагаю»,
«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти
«Кумир наших школьных лет. Покойся с миром, настоящий артист и рэпер»,
«Кирилл тот, кто вынес этот жанр в массы, кто показал, что такое настоящий рэп. И был ему верен до конца. Он оставил свой след в сердцах целого поколения».
Децл умер после концерта в Ижевске.
У артиста остановилось сердце – здесь подробности.