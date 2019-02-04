Прямой эфир

«Мы были пионерами жанра». Тимати показал архивное фото с Децлом

04 февраля 2019 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Третьего февраля на 36 году жизни скончался популярный российский рэпер «нулевых» Децл. В память о нём хип-хоп исполнитель Тимати поделился давним совместным снимком.  

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото  

 «Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 99г мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю как всё это получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром», – вспомнил Тимати.  

«Мы были пионерами жанра». Тимати показал архивное фото с Децлом-1

Фото: instagram.com/timatiofficial  

Пользователи соцсетей согласились с артистом.  

«Децл – легенда, красавчик и целая эпоха. Покойся с миром»,  

«Всегда помню. Всегда с его творчеством по жизни шагаю»,  

«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти  

 «Кумир наших школьных лет. Покойся с миром, настоящий артист и рэпер»,  

«Кирилл тот, кто вынес этот жанр в массы, кто показал, что такое настоящий рэп. И был ему верен до конца. Он оставил свой след в сердцах целого поколения».  

Децл умер после концерта в Ижевске. 

У артиста остановилось сердце – здесь подробности.  

# Некролог # калейдоскоп # Децл # Тимати

Другие новости рубрики

Все новости
Децл заявлял, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет
03 февраля 2019 12:31

Децл заявлял, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет

Алина Загитова рассказала, что поднимает ей настроение
03 февраля 2019 11:17

Алина Загитова рассказала, что поднимает ей настроение

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
03 февраля 2019 10:00

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото