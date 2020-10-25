Витаминный запас белорусов. Сколько тонн овощей и фруктов заготовят в стабфонд страны?
Новости Беларуси. Как соблюсти тот самый баланс спроса и предложения? И почему белорусское яблоко оказалось еще тем фруктом – дороже заморских бананов? Разбирались в программе «Неделя» на СТВ
Анастасия Ярощик-Корниенко выслушала мнения фермеров, продавцов, ученых и покупателей и узнала, сколько действительно стоит килограмм фрукта.
Заготовка витаминной продукции сегодня идет во всех областях Беларуси. На овощехранилищах формируют стабилизационные фонды продовольствия. Отсюда в первую очередь витаминный продукт будет поступать в школы, сады, больницы, точки общественного питания и торговли, невзирая ни на какие форс-мажоры.
В Минске стабфонд создают на базе УП «Партизанское». После тщательного обследования в лаборатории витаминные тонны отправляют на склад. Каждому овощу и фрукту – отдельные «апартаменты» с микроклиматом. Яблоки – сразу в холод, а вот картофель – на лечебный карантин. Клубни должны подсохнуть, и только потом овощ отправят на зимовку.
Витаминная «подушка безопасности» должна обеспечить бесперебойные поставки в торговлю вплоть до лета. Возможности хранилища позволяют. Другой вопрос – как посчитать идеальную формулу спроса и предложения, избежать дефицита товара и роста цен на него?
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В 2019 году в магазинах Витебской области к весне были перебои с картофелем, капустой, яблоками, морковью. Промахнулись хранители стабфондов Гродненской, где уже в январе не было яблок, но остались остатки других овощей.
Елена Трофимчик, начальник отдела потребительского рынка Управления торговли и услуг Гродненского облисполкома:
В итоге у нас на 1 июня, когда наступает окончание межсезонного периода, остались невостребованными порядка 100 тонн капусты, 90 тонн свеклы. Эти объемы потом сельхозорганизации-хранители реализовывали уже по собственному усмотрению.
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Витаминный баланс каждый регион просчитывает сам. Заготавливают из расчета среднемесячной реализации в магазинах и на рынках. В итоге в 2020 году в республиканской корзине картофеля будет около 27 тысяч тонн, овощей – 35 тысяч тонн, фруктов – 8 тысяч тонн.
Наталья Мельникова, заместитель начальника Управления организации торговли и общепита МАРТ:
Развитие крестьянских фермерских хозяйств – сегодня их более 3 тысяч. Поставки осуществляются напрямую от производителя в организации торговли. Таким образом закрывается практически 80 % поставок.
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Из стабфонда продукцию начнут поставлять в феврале. Пока же в магазины завозят товар напрямую из хозяйств. Весомый вклад в овощные накопления вносят и ярмарки.
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Это уже традиция: по осени закупить пару мешков картофеля, моркови и лука.