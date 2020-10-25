Витаминный запас белорусов. Сколько тонн овощей и фруктов заготовят в стабфонд страны?

Новости Беларуси. Как соблюсти тот самый баланс спроса и предложения? И почему белорусское яблоко оказалось еще тем фруктом – дороже заморских бананов? Разбирались в программе «Неделя» на СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко выслушала мнения фермеров, продавцов, ученых и покупателей и узнала, сколько действительно стоит килограмм фрукта.

Заготовка витаминной продукции сегодня идет во всех областях Беларуси. На овощехранилищах формируют стабилизационные фонды продовольствия. Отсюда в первую очередь витаминный продукт будет поступать в школы, сады, больницы, точки общественного питания и торговли, невзирая ни на какие форс-мажоры.

В Минске стабфонд создают на базе УП «Партизанское». После тщательного обследования в лаборатории витаминные тонны отправляют на склад. Каждому овощу и фрукту – отдельные «апартаменты» с микроклиматом. Яблоки – сразу в холод, а вот картофель – на лечебный карантин. Клубни должны подсохнуть, и только потом овощ отправят на зимовку.

В 2019 году в магазинах Витебской области к весне были перебои с картофелем, капустой, яблоками, морковью. Промахнулись хранители стабфондов Гродненской, где уже в январе не было яблок, но остались остатки других овощей.

Витаминный баланс каждый регион просчитывает сам. Заготавливают из расчета среднемесячной реализации в магазинах и на рынках. В итоге в 2020 году в республиканской корзине картофеля будет около 27 тысяч тонн, овощей – 35 тысяч тонн, фруктов – 8 тысяч тонн.

Наталья Мельникова, заместитель начальника Управления организации торговли и общепита МАРТ:

Развитие крестьянских фермерских хозяйств – сегодня их более 3 тысяч. Поставки осуществляются напрямую от производителя в организации торговли. Таким образом закрывается практически 80 % поставок. «Нужно возрождать страхование садовых насаждений». Кто защитит фермеров от неурожая?

Из стабфонда продукцию начнут поставлять в феврале. Пока же в магазины завозят товар напрямую из хозяйств. Весомый вклад в овощные накопления вносят и ярмарки. «Из-за коронавируса уменьшились объёмы сбора фруктов, цены начали расти». Хватит ли белорусам яблок до следующего урожая?