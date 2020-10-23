«Всю зиму контроль за ценами будет очень серьёзный». О чём говорил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район

Новости Беларуси. Президент оценил аграрные итоги сезона. В Беларуси богатый урожай зерна – более 10 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на продукцию растениеводства государство будет контролировать. 23 октября глава государства посетил сельскохозяйственный филиал «Слуцкого сыродельного комбината». На встрече обсудили много вопросов: от возделывания кукурузы до производства молока.

Это, можно сказать, идеальная картина нашего АПК. На фоне животноводческого комплекса – ухоженное поле кукурузы, земли сельхозфилиала Слуцкого сыродельного комбината. 23 октября сюда прибыл Президент. Разговор начался у борта номер один. Тема – продовольственная безопасность, обеспеченность сельхозпродукцией и ее стоимость. Для заморских фруктов белорусский рынок перекрывать не будут.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское яблоко или еще какое-то продавать. Пожалуйста, продавайте. Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это, и они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю.

Отдельная тема – картофель. Египетскому порой легче добраться до белорусских прилавков, чем своему. А ведь наш и вкусный, и качественный. И хватает. В этом Президент убедился неделю назад на полях Толочинского консервного завода. Александр Лукашенко:

Из Египта завозят картофель, из Турции. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка. Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Честно говоря, в последнее время по картофелю импортная составляющая к какому-то мизеру сведена. Что касается овощей, так я вообще тут проблем не вижу.

Александр Лукашенко:

И продажи на экспорт. Вы же видите, какой спрос. Повезло, сильно повезло и по сахару, да? Уже россияне сегодня закидывают удочку: у них дефицит большой сахара – но ничего страшного, белорусы нам помогут. Конечно, поможем. И цены поднялись на сахар. Поэтому смотрите, этот товар сильно может поправить. Не обижайте крестьян. Александр Турчин:

Крестьян мы обижать точно не будем. Александр Лукашенко:

Ну, раз есть цена на рынке, надо, чтобы и крестьяне что-то получили. Не надо их обманывать и обижать, они и так у нас не жируют.

Успех аграрной отрасли не только в замещении импорта, но прежде всего и в экспортных показателях. «Сладкое» время сейчас для наших сахарных заводов: в России дефицит сахара и хорошая цена.

Но гарантированный спрос прежде всего на наши сыры. Молочные показатели зависят от кормов, а сбалансированность кормов – от кукурузы. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район: «Надо взять на контроль качество» Вот так выглядит рацион белорусских буренок.

– Слушай, запаха никакого.

– Хороший.

– Какой хороший, запаха нет?

– А он и не должен быть. Если запах будет, это уксусная кислота. А здесь наоборот.

– Так пускай бы не уксусная кислота, а что-то другое.

– Нет, они как раз очень качественные.

– Высушенный. Обычно же он дает запах, силос, да?

– Ну, это измельченная масса под силосом. В том числе от качества кормов зависит жирность молока (этот показатель влияет на вкус сыра).

– На самом деле больше всего продается сыр с выдержкой 30-45 суток. Наши люди любят сыр употреблять, культура, на бутерброде с маслом. Эта культура более европейская, то есть сыр с медом.

– Сыр на бутерброде с маслом, да?

– Только так.

– Рынок есть и с продажами не проблема, так?

– Проблемы нет. Основной рынок, конечно же, Российская Федерация. Наш завод экспортоориентированный, 70 % всей произведенной на предприятии продукции экспортируется. Страны экспорта большие.

– Нет проблем с продажами?

– Нет.

Президент продегустировал сыр, и еще с собой Александру Лукашенко подарили годовалый кусок пармезана. Глава государства пообещал поделится. Александр Лукашенко рассказал, как отвёз ОМОНу картошку Сейчас в разгаре уборка кукурузы на зерно, урожай собран с четверти полей. Самое время такой уборки – влажность зерна оптимальная. В этом году посевы кукурузы увеличили на 10 %, до 1 миллиона 200 тысяч гектаров. 20 % отведено под кукурузу на зерно. Технологии отработаны, и даже специальной техники для уборки кукурузы не надо. Подходят зерноуборочные комбайны: на типичную двенадцать ставят жатку, и в поле.

Не разочаровали Президента и на животноводческом комплексе. Без излишеств, но 24 литра молока в сутки дает каждая корова. Еще лет пять назад это был рекордный показатель.

– Корм подбрасываете вручную?

– Да, подбрасываем. Вручную, скотники.

– Не хотите робота купить? Недавно по телевизору показывали, робот идет (подробнее здесь). У нас же есть.

– Побогатеем, тогда и купим.