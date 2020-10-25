Прямой эфир

«Польское и рядом не стояло». Белорусский фермер рассказал, почему решил выращивать яблоки на продажу

25 октября 2020 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несколько лет назад Виталий сменил профессию начальника отдела продаж на фермера, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В мир яблок увлекла жена – основательница «Анастасии-Агро». Теперь вместе растят сады.

«Польское и рядом не стояло». Белорусский фермер рассказал, почему решил выращивать яблоки на продажу-1

Виталий Абитковский, фермер:
Пахнет оно замечательно, потому что это белорусское яблоко, не польское. Естественно, ничем мы не уступаем производителю яблок в Республике Беларусь, который, скажем, горит этим. Польское, может, и рядом не стояло. Наши яблоки всегда пахнут яблоками.

К каждому дереву – с особой заботой и теплом. Кстати, лишнее солнце саженцам тоже вредно.

«Польское и рядом не стояло». Белорусский фермер рассказал, почему решил выращивать яблоки на продажу-4

Виталий Абитковский:
Защита от грызунов и солнечных ожогов, которые яблоня может получить именно в зимний период: от снега солнечные лучи отражаются и нагревают кору.

«Польское и рядом не стояло». Белорусский фермер рассказал, почему решил выращивать яблоки на продажу-7

Но укрыть сад от всех природных аномалий невозможно. В 2020 году погода фермеров не то что подвела – местами уничтожила весь урожай.

«Польское и рядом не стояло». Белорусский фермер рассказал, почему решил выращивать яблоки на продажу-10

Виталий Абитковский:
Погодные условия не благоприятствовали нам. Заморозки пришли в Республику Беларусь – часть цветков осыпались. Это повлияло очень сильно на урожай, и завязь пообсыпалась в очень многих районах. Еще повлиял очень сильно град, который был в начале сентября, если не ошибаюсь.

Буквально от нас километрах в 17 очень крупный град прошел, размером с перепелиное яйцо и больше. К сожалению, выкосил очень много садов.

«Польское и рядом не стояло». Белорусский фермер рассказал, почему решил выращивать яблоки на продажу-13

У семьи 20 гектаров плодоносящего сада. Часть урожая уже отправили в торговую сеть.

Виталий Абитковский:
Себестоимость рассчитывали – в этом году очень дорогая за счет неурожайности.

«Польское и рядом не стояло». Белорусский фермер рассказал, почему решил выращивать яблоки на продажу-16

Читайте также:

Кто и как формирует цены на яблоки в Беларуси?

Где выгоднее покупать яблоки? Сравниваем цены и выясняем, много ли на прилавках белорусских фруктов

Витаминный запас белорусов. Сколько тонн овощей и фруктов заготовят в стабфонд страны?

# Сельское хозяйство # общество # Виталий Абитковский # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Из-за коронавируса уменьшились объёмы сбора фруктов, цены начали расти». Хватит ли белорусам яблок до следующего урожая?
25 октября 2020 18:01

«Из-за коронавируса уменьшились объёмы сбора фруктов, цены начали расти». Хватит ли белорусам яблок до следующего урожая?

«Подслушано в цеху». Как сейчас живёт «Нафтан» и что говорят его сотрудники?
25 октября 2020 17:44

«Подслушано в цеху». Как сейчас живёт «Нафтан» и что говорят его сотрудники?

Почему понадобились перестановки и как будут работать новые руководители? О кадровом дне у Президента – в материале Евгения Пустового
25 октября 2020 17:43

Почему понадобились перестановки и как будут работать новые руководители? О кадровом дне у Президента – в материале Евгения Пустового