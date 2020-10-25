«Польское и рядом не стояло». Белорусский фермер рассказал, почему решил выращивать яблоки на продажу

Новости Беларуси. Несколько лет назад Виталий сменил профессию начальника отдела продаж на фермера, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В мир яблок увлекла жена – основательница «Анастасии-Агро». Теперь вместе растят сады.

Виталий Абитковский, фермер:

Пахнет оно замечательно, потому что это белорусское яблоко, не польское. Естественно, ничем мы не уступаем производителю яблок в Республике Беларусь, который, скажем, горит этим. Польское, может, и рядом не стояло. Наши яблоки всегда пахнут яблоками. К каждому дереву – с особой заботой и теплом. Кстати, лишнее солнце саженцам тоже вредно.

Виталий Абитковский:

Защита от грызунов и солнечных ожогов, которые яблоня может получить именно в зимний период: от снега солнечные лучи отражаются и нагревают кору.

Но укрыть сад от всех природных аномалий невозможно. В 2020 году погода фермеров не то что подвела – местами уничтожила весь урожай.

Виталий Абитковский:

Погодные условия не благоприятствовали нам. Заморозки пришли в Республику Беларусь – часть цветков осыпались. Это повлияло очень сильно на урожай, и завязь пообсыпалась в очень многих районах. Еще повлиял очень сильно град, который был в начале сентября, если не ошибаюсь. Буквально от нас километрах в 17 очень крупный град прошел, размером с перепелиное яйцо и больше. К сожалению, выкосил очень много садов.