Год назад телеканалу СТВ подарили саженец банана. Вот так он вырос

Новости Беларуси. Это Минская овощная фабрика. В год здесь получают 10 урожаев зелени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача – насытить рынок овощами в зимний период. От +22 до +24°C, подсвечивание почти 18 часов в сутки и очень влажно. Впрочем, своим свежим огурцом в декабре уже не удивишь. «На драники, бабка наша любимая, потушить». Какую продукцию заготавливают стабфонды для белорусов?

На предприятии продолжают и банановый эксперимент. В 2020 году растение опять дало плоды. Правда, солнца ему едва ли хватило: лето такое. В 2019-м нашему телеканалу здесь подарили экзотический росток. За год он тоже прибавил в росте. «Было интересно, сможем ли мы получить урожай бананов». Как на овощной фабрике в Минске решились на фруктовый эксперимент