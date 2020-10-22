Год назад телеканалу СТВ подарили саженец банана. Вот так он вырос

Новости Беларуси. Это Минская овощная фабрика. В год здесь получают 10 урожаев зелени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Это Минская овощная фабрика. В год здесь получают 10 урожаев зелени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная задача – насытить рынок овощами в зимний период. От +22 до +24°C, подсвечивание почти 18 часов в сутки и очень влажно. Впрочем, своим свежим огурцом в декабре уже не удивишь.
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На предприятии продолжают и банановый эксперимент. В 2020 году растение опять дало плоды. Правда, солнца ему едва ли хватило: лето такое. В 2019-м нашему телеканалу здесь подарили экзотический росток. За год он тоже прибавил в росте.
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Пришлось, конечно, потрудиться. Впрочем, как и все герои сюжета, чтобы белорусский стол каждого был богат витаминной продукцией круглый год.