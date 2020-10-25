Где выгоднее покупать яблоки? Сравниваем цены и выясняем, много ли на прилавках белорусских фруктов
Новости Беларуси. Белорусское яблоко предлагают по цене от 1,5 до 3 рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Красивое, сочное и наливное – преимущественно от хозяйств Гродненской, Брестской и Минской областей. Предупреждают: дешевле то, которое лежать не будет, фрукт покрепче – дороже.
Алла Бохан, продавец:
Хорошие хранилища и холодильные установки. Есть хозяйства, которые имеют их – Фаниполь, Молодечно – они сохраняют свои яблоки. Из Гродненской области не все могут позволить. Мы еще в январе и частично в феврале можем торговать нашим товаром.
– А здесь дешевле, чем в магазине? Сколько в магазине яблоки стоят?
– Яблоки здесь можно купить дешевле: здесь 2 рубля, а там 2,5, до 3 рублей доходит. Очень удивительно – бананы стоят намного дешевле, чем белорусские яблоки.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Попробуем промониторить цены в магазинах. По-моему, я уже нашла рекордсменов: 7,51 рубля (Франция).
Цена килограмма яблок действительно равна цене кило заморских фруктов. В первой торговой точке белорусское яблоко есть, но на фоне сочного с Комаровки даже и не верится, что оно собрано в наших садах.
Зоя Козловская, заведующий отделом РУП «Институт плодоводства»:
Знаете, что обидно? Мы создаем яблоки, устойчивые к парше. Парша – это покрытое пятнами черными самыми разными яблоко. Где товароведы? Почему они такое яблоко приняли? Все яблоко в пятнах, и написано, что это белорусское. Как это понимать? Они рядом с импортным, похожим вот на эти яблоки, которые у нас выросли, они поставили паршивое белорусское.
А здесь яблочное изобилие, но в нем едва ли находим белорусский ген. И стоит отечественный фрукт почти 4 рубля. Рядом итальянское по цене куда привлекательнее – 2,49 рубля.
Пройдя с десяток торговых залов, мы составили прайс-лист.
Так, цена за кило голландских и французских яблок достигает 8 рублей. И здесь можно согласиться – все-таки транспортные расходы. Но белорусское в одном диапазоне по стоимости с другими фруктами иностранного происхождения. При этом соседние преодолели сотни, а то и тысячи километров, прежде чем попали на прилавок.
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